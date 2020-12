Así está el mercado de fichajes para el C.D. Tenerife

Tal y como hemos venido contando en los últimos días, el mercado invernal de fichajes para el C.D. Tenerife se presenta más complicado que nunca. El cuadro blanquiazul, el cual además necesita reforzar algunas posiciones por el bajo rendimiento de varios futbolista, ve como la posibilidad de realizar refuerzos se ve mermada por la crisis económica que viven la mayoría de clubes de segunda, derivada de la pandemia del Covid, y la consiguiente reducción de ingresosos. Así lo manifestó ayer el propio presidente, el cual destacó que “está complicado porque la liga acaba de sacar del marco presupuestario la partida de abonos y eso hace que perdamos alrededor de 1.300.000 euros."

Es por ello que, según hemos informado también en Deportes Cope Tenerife, para que puedan llegar refuerzos, primero tendrán que haber salidas. También esto lo comentó ayer Miguel Concepción, esgrimiendo que "para pensar en entradas tienen que haber salidas". Añadiendo que "las conversaciones las lleva el director deportivo con el entrenador", pero el presidente cree que "hay demarcaciones que mejorar en el centro del campo, y quizás en la defensa los laterales”.

Pero la clave de este mercado vuelve a ser la operación salida. En ella trabaja el director deportivo Juan Carlos Cordero, y ya empiezan a sonar algunos nombres. Uno de ellos es el de Jacobo González, el extremos llegó este verano procedente del Celta B, y aunque ahora está lesionado, y recién operado, se le busca destino. Uno de los equipos que parece estar interesados en hacerse con su servicios es el Córdoba, el equipo andaluz de segunda división b, habría preguntado al Tenerife por la situación del jugador. Otro de los nombres que suenan para abandonar el club, es el de Valentín Vada. Su rendimiento hasta ahora no está siendo el esperado y no termina de convencer a Luis Miguel Ramos. La dificultad de la operación, esque está cedido en la isla y sus derechos pertenecen a la U.D. Almería.

En cuanto a los fichajes, han salido varios nombres ya a la palestra, como el de Luis Pérez, al cual el Valladolid le ha confirmado en los últimos días que cuentan con él, y por lo tanto no lo dejarán salir. Y el de Dani Martín, portero del Real Betis, que no cuenta para Pelegrini y al cual se le busca una salida en forma de cesión. En cualquier caso, todo sigue condicionado por la necesidad de que primero salgan futbolistas, para posteriormente poder firmar incorporaciones. Además, tal y como ha podido saber esta casa, esas dos posiciones, la de lateral y portero, no son una prioridad para Juan Carlos Cordero.