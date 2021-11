El CD Tenerife logró vencer por un tanto a cero al Alcorcón este domingo en el Rodríguez López en un encuentro donde no realizaron un fútbol de calidad aunque el rival no le puso en apuros al menos en la primera parte. La propuesta de Ramis de salir con dos puntas (Apeh y Gallego) era una de las novedades del once blanquiazul en el que el centro de la zaga con Sergio González y José León como principales novedades. Un encuentro en el que volvían con el conjunto alfarero viejos conocidos como Zarfino y Belvís, ambos en el once que opuso el también ex blanquiazul Fran Fernández.

En el primer tiempo no se vio un juego vistoso con apenas acciones de peligro protagonizadas por Alex Muñoz, Mollejo y Elady, quien fue de los más activos en el cuadro insular e hizo un importante desgaste físico y convirtiéndose en uno de los jugadores más activos del conjunto local, mientras que en el equipo alfarero fue Marc Gual el que buscó el fruto del tanto con una acción en el minuto veintiséis en el que su intento se fue a la derecha de la portería de Juan Soriano

Cuando daba la sensación de que el trabajo de la línea delantera blanquiazul no había dado sus frutos visto lo generado en los primeros cuarenta y cinco minutos, llegó el tanto del Tenerife. Una acción en la que Mellot colgó desde la derecha un balón al área, no fue sacado de la misma por una falta de entendimiento de la zaga visitante y en la que si estuvo acertado Manu Apeh para meter la pierna y empujar el balón al fondo de la portería. Era el primer tanto de la temporada para el delantero que apenas ha tenido ocasiones de jugar y que celebraba el tanto con efusividad.

De ahí al final del encuentro pudo llegar el empate por parte de un Alcorcón que lo intentó por medio de Marc Gual. El nueve visitante tuvo una buena ocasión en el sesenta y dos de partido cuando logró perfilarse para disparar sin suerte sobre la portería local. El partido se volvió lento y con muchas interrupciones que favorecían a los de Ramis, que comenzaban a acusar el desgaste realizado con media hora de partido aun por disputar.

Los alfareros gozaron de varias ocasiones, una de ellas de Zarfino en el veintiocho de la segunda parte cuando el ex blanquiazul remató un centro que llegaba desde la banda izquierda de Belvís, saliendo el mismo por encima de la portería de Soriano. A cuarto del final fue Xisco quien no llegó a rematar un servicio de Abdel y que pudo poner la igualada en el marcador.

Pero el marcador no se movería más y los tres puntos subieron al casillero blanquiazul para terminar sumando treinta y ponerse terceros en la tabla clasificatoria a tan solo dos puntos del Eibar que empató en el Anxo Carro ante el Lugo. El equipo tinerfeño volverá a jugar el próximo domingo en casa recibiendo al filial de la Real Sociedad.