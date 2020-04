Antonio Hidalgo: “El egoísmo en el mundo del fútbol es enorme”

Hoy ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope Tenerife el exjugador del CD Tenerife Antonio Hidalgo. El mediocentro catalán militó en el club blanquiazul durante 6 temporadas divididas en 2 etapas (de la temporada 2000-01 a la 2004-05 y luego en la 2010-11). Actualmente es entrenador del CE Sabadell, tercer clasificado del grupo 3 de Segunda División B. Con él hemos hablado de su experiencia como entrenador en Chipre, en el club catalán y sobre qué le parece la posibilidad de entrenar al Tenerife en un futuro.

El tiempo pasado en Chipre, donde desempeño la función de segundo entrenador del AEK Larnaca durante 3 temporadas, lo valora de manera muy positiva, tanto a nivel humano como profesional, ya que considera que es bueno abandonar la zona de confort y le ha permitido valorar todo lo bueno que hay en España. Comenta que se ha sentido afortunado por la gente con la que trabajó, porque “me han aportado mucho para mi futura carrera como entrenador”.

Con respecto a la situación existente en 2ªB y Tercera División, Hidalgo expresa que en 1ª y 2ª división tienen más fácil solucionar el problema y reanudar la temporada, en 2ªB y 3ª va a ser más complicado. Cree que lo ideal sería acabar las jornadas que restan en el campo, pero es consciente de que no se va a poder y de que “todos tendremos que ceder algo para llegar a un acuerdo”. El exjugador blanquiazul considera que tienen que haber puntos de encuentro entre todas las partes y estar tranquilos. También opina que debe imperar el sentido común en los clubes, porque no ve normal que haya equipos que van décimos en su grupo y pidan jugar el playoff de ascenso. Declara que cosas como esta hacen aflorar “el enorme egoísmo existente en el mundo del fútbol”. Antonio Hidalgo entiende que la salud de las personas es lo primero, pero también explica que en categorías no profesionales es más difícil subsistir sin cobrar.

Antes de que se parara la competición debido a la pandemia del COVID-19, el Sabadell marchaba tercero en la clasificación del grupo 3 de 2ªB, a tan solo un punto del líder, el Castellón. Destaca que el objetivo que tenían en mente era ascender a 2ª esta temporada y esperan lograrlo cuando la crisis sanitaria pase.

Finalizando, le hemos preguntado sobre la posibilidad de tomar las riendas de entrenador del CD Tenerife en el futuro y responde que “uno siempre quiere crecer y volver a dónde ha sido feliz”, reiterando el cariño que aún siente por la isla y la entidad chicharrera.