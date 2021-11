Fue uno de los jugadores que vivió el ascenso del CD Tenerife en la temporada 00-01. Aquel año disfrutó como ninguno en el CD Tenerife en su etapa de jugador y años después el destino le llevó a defender la camiseta del Málaga. Antonio Hidalgo Morilla fue protagonista en la antena de Deportes COPE Tenerife este miércoles y analizó la marcha del conjunto blanquiazul justo antes de su visita a La Rosaleda.



"Entiendo que al Málaga le está costando mucho fuera de casa y al Tenerife le está ilusionando mucho este inicio liguero en el que saca puntos dentro y fuera de casa", comentó el catalán sobre las sensaciones que debe estar viviendo el vestuario del conjunto blanquiazul, añadiendo que "la continuidad del cuerpo técnico del pasado año y los fichajes realizados este año son puntos fundamentales para que el Tenerife esté ahora mismo donde está. Tiene confianza y visitar el Heliodoro ahora mismo no es fácil para ningún rival", comentó el otrora centrocampista blanquiazul y actual técnico del Sabadell.



El actual momento de optimismo que vive el entorno del tinerfeñismo no es catalogado como casualidad por Antonio Hidalgo, quien considera que "las cosas no pasan por casualidad. Ramis tuvo su mérito en Albacete y no quiere decir que al siguiente año te puedan salir igual. Su equipo se basa en una solidez y cuando ha sido protagonista con la pelota, le han salido muchas cosas bien.La ilusión de la gente es importante y los resultados van saliendo porque hay un trabajo detrás", comentó Antonio Hidalgo quien coincidió en su momento con Enric Gallego, autor del segundo tanto el pasado lunes ante el Girona,teniendo buenas palabras del que fuera su compañero:"De Enric destaco que es un futbolista al que le faltaba ese punto de gol que ahora tiene. No dejó de trabajar y al final le ha llegado su oportunidad. Aportará mucho sin duda alguna", explicaba el técnico catalán.



Por último y cuestionado sobre con quien iba en la cita del lunes, Antonio Hidalgo tuvo palabras de elogio para el club tinerfeño aunque recordó su etapa como malaguista: "Pasé siete años en Tenerife y tres en Málaga. Les tengo un cariño enorme y ambos equipos necesitan mucho, pero fue demasiado tiempo en la isla para mi y tengo claro con quien voy", sentenció.