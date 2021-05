Aniano Cabrera: "Hay veces que se menosprecia a nuestros rivales"

Han pasado muchas cosas en los últimos días en el C.B. Canarias. La eliminación de la Basketball Champions League, renovaciones, desvinculaciones, y otros muchos movimientos en las oficinas del equipo aurinegro. Es por ello que en el día de hoy se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife, el gerente del Lenovo Tenerife, Aniano Cabrera, el cual ha repasado todos esos aspectos que tienen que ver con la actualidad aurinegra.

ELIMINACIÓN EN LA BCL

Aniano reconoció que, tras la eliminación en la BCL, "te quedas rascado por la derrota, íbamos con la ilusión de hacer un buen torneo". Reconociendo además que "ellos fueron mejores, y hubo momentos del partido en el que no estuvimos bien". Eso sí, también quiso dejar claro que "hemos perdido de 2 en la prórroga para pasar a semifinales, no de 32, tampoco hay que darle más vueltas de las que tiene. En una eliminatoria a partido único te pueden pasar estas cosas, no hay que volverse locos".

Están siendo unos años gloriosos para el equipo lagunero, es por ello que, para el propio Aniano Cabrera, "hay que disfrutar de las cosas que estamos haciendo. Un día seguramente, llegarán curvas y tendremos que estar preparados para ello. Considero que deberíamos haber ganado a Estrasburgo, pero hay veces que los medios aquí menosprecian a los rivales".

Otra de las cuestiones que no gustaron a parte de la afición, fueron las declaraciones de Txus Vidorreta al término de la eliminatoria. Sobre esto, el gerente canarista comentó que "las cosas que dice Vidorreta tras el partido tienen un sentido, hay que saber leer entre líneas. Es normal que, si nada más marcharte a casa eliminado te preguntan, estés caliente. Pero todo lo que dice, lo dice por algo".

RENOVACIONES

Hace unos días se confirmó una de las noticias más esperadas, Fran Guerra seguirá siendo aurinegro hasta 2025. Una renovación de la que Aniano se siente orgulloso, ya que "es una apuesta del club desde hace 4 temporadas. Su rendimiento y su crecimiento ha sido muy bueno. Es de los jugadores nacionales con más relevancia y futuro de la liga".

Todo hace indicar que las negociaciones han sido sencillas, ya que según Aniano "desde el primer momento queríamos renovarle, además él manifestó que también quería quedarse, fue todo muy rápido". Pero también es verdad, que antes de anunciarse, fueron muchos los rumores que mencionaban un teórico interés del real Madrid, en el pívot grancanario. Ante ello, esgrimió que "los rumores no siempre son verdad. Y no sé nada de un posible interés del Real Madrid en él. Nunca nos planteamos una decisión diferente con Fran".

DESVINCULACIONES Y SALIDAS

Pero el club trabaja sin parar también en el futuro, ya que también esta misma semana se confirmó la salida del Lenovo Tenerife, de Dani Diez. Una desvinculación que ha desatado algo de polémica, pero que el gerente tinerfeño ha querido desmentir. "Con Dani Díez no ha pasado nada de lo que uno lee y escucha por ahí. Simplemente vimos que hay jugadores que están rindiendo mejor que él, y tomamos la decisión de continuar por diferentes caminos".

En este sentido, el de las desvinculaciones, y posibles salidas de jugadores al final de temporada, otro de los nombres que han sodado para abandonar la disciplina canarista es el de Tyler Cavanaugh. Una posible marcha al Zalgiris, anunciada el mismo día de la derrota en la BCL, no sorprenden a Cabrera que manifestó que "qué casualidad que cuando Tyler no juega el partido de BCL, sale la noticia de que ha fichado por Zalgiris. Justo ese mismo día, tiene mala baba el asunto".