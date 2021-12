El gerente del Lenovo Tenerife Aniano Cabrera fue protagonista en la antena de Deportes COPE Tenerife este martes y analizó distintos aspectos de la actualidad del conjunto aurinegro. Cuestionado por el estado de salud de los afectados por Covid comentó que “están evolucionando favorablemente y poco a poco cumpliendo las normas y el asesoramiento que tenemos marcado con el proceso de cuarentena correspondiente en base al protocolo que se aplica, y que los convivientes puedan mantenerse al margen de ellos. Los que han dado negativo siguen trabajando de manera individual con algo de cancha y gimnasio, en busca del mínimo establecido por la liga para poder volver a ser catalogado como grupo válido para competir”, señaló el gerente aurinegro.

En lo que se refiere a la reestructuración de los encuentros que debe disputar el conjunto aurinegro, Cabrera comentó que “se están intentando encajar todos los partidos antes de finales del mes de enero y ver como se adapta todo. Seguimos trabajando con la liga y la BCL para ver como podemos encontrar soluciones al respecto, teniendo en cuenta que algunos partidos que no se han movido y ya están programados, quizás si que tengan que hacerlo. Entre la BCL y la ACB estamos seguros que nos iremos cargando de muchos encuentros para el mes de enero”, especialmente para la competición europea puesto que “el encuentro que se tenía que disputar el día 30 entre Manresa y Hapoel no se va a poder celebrar y nosotros a día 5 lo más normal es que no lleguemos”, argumentó.

Los calendarios ahora se deberán de ajustar acorde a la situación epidemiológica que se vive ya que “unos están tratando de salvar para llegar a la copa del Rey, otros para llegar al play in y otros para intentar llegar a las ventanas FIBA. Lo que debemos es tratar de recuperarnos lo mejor posible y cuando estemos, estaremos y competiremos en el momento que estemos. Estamos haciéndonos unas trampas al solitario con fechas que no sabemos si llegaremos. Cuando veamos el calendario que nos marquen, competiremos y trataremos de hacerlo de la mejor manera posible”, concluyó.

Nuevas directrices de la ACB para la disputa de los encuentros

La asamblea de la ACB llevada a cabo de manera telemática el pasado lunes decretó entre otras decisiones la de que para que un encuentro se pueda llevar a cabo, un equipo debe tener un mínimo de nueve jugadores inscritos en el acta para la disputa del mismo mas el primer entrenador. De esta manera, se pretende al menos poder celebrar el mayor número de partidos posibles dentro de unas garantías sanitarias para los protagonistas de los mismos.