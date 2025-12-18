Andoni López: "El Tenerife es el candidato número uno, pero tenemos armas para hacerle daño"

Este sábado el Heliodoro Rodríguez López recibirá la visita de un rostro conocido para la afición. Andoni López, actual jugador de la Ponferradina, vistió la camiseta del Club Deportivo Tenerife durante la primera mitad de la temporada 22-23. A pesar de su corta estancia, el futbolista ha asegurado que guarda un buen recuerdo: "Fueron fue poco tiempo, pero bueno, la verdad que estuve muy a gusto, que dejé grandes compañeros".

El lateral recuerda que llegó en un momento de gran ambición, justo después del playoff que perdió contra el Girona, pero la temporada no empezó como se esperaba. "Recuerdo empezar la la temporada con bastantes problemas, con muchas lesiones de jugadores que habían sido muy importantes el año anterior", ha explicado sobre su etapa en la isla.

El Tenerife, favorito indiscutible

Desde la distancia, López no duda en calificar al conjunto blanquiazul como el gran rival a batir. "Ahora mismo es el candidato número uno", ha afirmado, comparando la situación del club con la que vivió en su día el Deportivo de La Coruña. En su opinión, la dirección deportiva ha estado "muy hábil" al mantener piezas clave y reforzarse bien.

El jugador ha destacado la importancia "primordial" de haber mantenido en la plantilla a veteranos como Aitor Sanz o Enric Gallego. Considera que, en un equipo que desciende, la presencia de futbolistas con arraigo es clave. "Que haya 2-3 jugadores que sigan manteniendo ese alma por el club con tantos partidos, con tantos años, es primordial, solo ya con eso desde el día uno tienes mucho ganado", ha sentenciado.

Una Ponferradina necesitada pero sin miedo

En cuanto a la Ponferradina, Andoni López ha reconocido que la situación no es la esperada. "Es evidente que no estamos donde creíamos que íbamos a estar a principio de temporada", ha admitido. Atribuye parte del mal momento a la mala suerte en algunos partidos iniciales, lo que mermó la confianza del equipo en una categoría muy competida.

Aunque el Tenerife parte como claro favorito y la Ponferradina llega como la víctima, el equipo no se rinde. "Nosotros vamos un poco con esa idea de ser sobre todo muy competitivos, tenemos armas también para hacer daño", ha señalado. El defensa cree que este tipo de partidos, donde "nadie espera mucho de nosotros", puede servir de revulsivo para el equipo en la que considera "la plaza más grande de la liga".