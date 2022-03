Andoni Cedrún firma el ascenso del CD Tenerife

Uno de los mejores porteros que han pasado por la historia del Real Zaragoza es sin duda Andoni Cedrún. El ex guardameta es actualmente desde hace varias temporadas, comentarista del Tiempo de Juego de la Cadena COPE, y es por esa vinculación, y por su pasado en el equipo aragonés, que hoy en Deportes COPE Tenerife, hemos querido charlar con él, sobre el encuentro del próximo sábado en el Heliodoro.

ASCENSO Y DESCENSO: “Este año la Segunda División la permanencia va a ser muy barata pero para estar entre los seis primeros todo lo contrario”.

CD TENERIFE: “Veo al Tenerife como un equipo consolidado, no al nivel de los tres primeros pero si como para entrar en el play ooff, eso si, no puede despistarse porque los de atrás vienen muy fuerte.

PLAY OFF: “Las Palmas, Cartagena o el Real Oviedo están llegando bien al final de temporada, no puede dormirse, porque cualquiera de estos te puede quitar el sitio. Veo a vuestros vecinos pegando fuerte, no os podéis dormir en los laureles. Pero fíjate una cosa, firmo que el Tenerife ascienda este año a Primera División si el Real Zaragoza asciende la temporada que viene”.

REAL ZARAGOZA: “En los nueve años que llevamos en segunda hemos tenido distintos picos de arriba y abajo. Hemos estado en promociones, a siete minutos de subir en Las Palmas, pero también hemos coqueteado con el descenso. Iván Azón es un jugador que está creciendo, y que tiene mucho recorrido. Le hace falta un poco mas de evolución técnica, pero está teniendo desde el año pasado un gran rendimiento”.

PARTIDOS HISTÓRICOS: “Recuerdo partidos históricos del Real Zaragoza en la isla, por ejemplo el 3 de abril del 94 cuando el Tenerife venció por 5-3. Aquel día me metió un golazo Diego Latorre que todavía estoy buscando el balón. No es una plaza fácil el Heliodoro”.