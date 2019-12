Amid Achi:”Si Concepción baja al equipo a 2ºB, tendría que replantearse seguir.”

Amid Achi se pasó esta tarde por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife y habló de varios temas relacionados con la actualidad del CD Tenerife.

Sobre la actual situación deportiva del equipo. Amid Achi:”Para nada esperábamos estar en esta situación, deberíamos estar el cuarto por arriba y no por abajo. En lo deportivo, pese al cariño y la amistad que tengo con Miguel, le tengo que poner un suspenso. Los resultados son indefendibles, a ver si aprendemos de los errores y así no tenemos el riesgo de bajar a segunda b."

También habló de como están las cosas con el Director Deportivo. Amid Achi:”Víctor Moreno no ha acertado en nada, es trabajador y muy buena persona, pero no ha dado una. Él es muy soñador, y sueña mucho, pero de momento esos sueños no se están convirtiendo en realidad. Él ve una películas que no ve nadie, solo él. Para nada Víctor está apartado, está participando en la toma de decisiones importantes, como el fichaje de Rubén Baraja. En la decisión de destituir a Garai, él no quería, pero si el presidente quiere prevalece la opinión de Miguel.”

Destacó también la llegada de Rubén Baraja. Amid Achi:”Necesitamos darle tiempo a Rubén para ver si el equipo mejora. Lo empezaremos a ver el sábado ante el Alcorcón y veremos lo que pasa también ante el Deportivo, porque somos especialitos en darle aire a los equipos que vienen mal.”

Sobre la junta de accionistas, la compra de acciones y la llegada de Corviniano y Garrido. Amid Achi:”Don Juan Pelayo y yo hemos hecho un esfuerzo tremendo, para que las acciones de Construcciones Daltre no caigan en manos de una persona que viene de fuera y que le ha salido el amor al Tenerife de repente, y efectivamente esta mañana hemos realizado la compra. Nosotros vamos a llegar a la junta con cerca del 40% de las acciones, como mínimo. Pero eso no quiere decir que no vayamos a escuchar a Garrido ni a Corviniano, vamos a escuchar a todo el mundo, a ver si entre todos ayudamos a buscar algo bueno para el Tenerife. ”Corviniano es un economista destacado, tiene experiencia, estuvo en el Tenerife. Lo que yo no sé, es si en algún momento va a llegar a la presidencia o no. Pero lo que si tengo claro, es que para mí la opción de Miguel es más tinerfeña que la suya. ”Garrido invierte en el Tenerife como bien pudiera hacerlo en cualquier otro club. Yo prefiero apoyar a gente que ha querido siempre al club, que ha puesto su tiempo y su dinero, por eso no veo otra opción mejor que la de Concepción.”

Y por último habló de sus apoyos a Miguel Concepción. Amid Achi:”Si el equipo baja a segunda b será una desgracia, y habría una revolución dentro del club, pero yo tengo la confianza de que Miguel va a intentar por todos los medios que esto no ocurra. ”Yo no puedo garantizar que siempre voy a apoyar a Miguel Concepción. Si el equipo baja a segunda b, pues hay que replantear las cosas de otra manera. Si Miguel no acierta en la parcela deportiva y esto afecta a la económica, pues ahí habría que replantearse las cosas.”Seguro que todos se molestan cada vez que hablo, hasta el presidente seguro que también, pero yo tengo que dar mi opinión sincera, no soy falso ni mentiroso, y yo se que esto me causa problemas, pero no voy a cambiar.”