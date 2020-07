Amid Achi: "Llamo a Miguel Concepción 'La Roca' por su gran gestión económica"

La sinceridad de Amid Achi siempre ha sido noticia en los últimos tiempos, sobre todo en lo relacionado con el C.D. Tenerife. Este viernes en La Mañana de Cope Tenerife con Guillermo García, fue protagonista el propio fundador y presidente del Grupo Número 1 y volvió a dejar titulares llamativos relacionados con los blanquiazules.

Para Amid fueron una pena los dos puntos perdidos con el Málaga y contra el Depor ya que el Tenerife tendría ahora 54 puntos y estaría dentro de los puestos de play off. Pero, según ha confesado “todavía hay esperanza” eso sí, todo pasa por ganarle al Almería y Zaragoza, y tiene claro que no lo vamos a tener “fácil”.

Otra de las cuestiones por las que fue preguntado Amid Achi fue por la renovación de Rubén Baraja, el mandatario admite que le gustaría que el entrenador del C.D. Tenerife fuera un entrenador de aquí, añadiendo además que no sabe si ahora mismo tenemos un buen entrenador o no. Para Achi, entre otras cosas, Suso merece más oportunidades, destacando del de Taco, que es un jugador que “siente los colores” y que siempre “tiene ganas de ayudar al equipo”. Pero prefiere no mojarse más en lo deportivo, porque si no después lo llaman entrenador.”

Por último aseguró que no hay que “preocuparse” por la economía del club, ya que Miguel Concepción está haciendo las cosas bien. “Yo lo llamo La Roca” dijo Amid para finalizar.