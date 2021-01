Amarga derrota del Sanaya Libby’s La Laguna en Socuéllamos

El Sanaya Libby's La Laguna ha caído derrotado en el tie-break ante un combativo CV Kiele. Pese al buen inicio en tierras manchegas (0-2), el conjunto de Taco no pudo evitar la remontada y se marcha de Socuéllamos con un doloroso tropiezo en la Liga Iberdrola.

La escuadra lagunera salió muy enchufada a la pista de Gran Gaby, provocando rápidamente el primer tiempo muerto solicitado por Chema Rodríguez (1-5). Pese a los intentos de las locales para desestabilizar a un serio Sanaya Libby's La Laguna (12-12), la actuación de Lisbet Arredondo y la solidez en la red de las blanquiazules resultaron determinantes para tomar ventaja en el marcador (17-21). Bajo la dirección de la nueva jugadora Patricia Aranda en el tramo final, las tinerfeñas supieron cerrar el primer set a su favor por 22-25.

En el siguiente periodo, la aptitud del Kiele iría de menos a más para hacerse con el dominio del electrónico (11-7). Para frenar al equipo manchego, liderado por una contundente Paola Martínez (17-13), el conjunto dirigido de Juan Diego García tuvo que emplearse a fondo y, a través del eficaz servicio de Lisa Jeanpierre, protagonizó una remontada épica con un parcial de 0-5. La aportación de Patricia Llabrés para obstaculizar las acciones locales y el trabajo coral de las laguneras sirvieron para romper la balanza (22-22), y llevarse un disputado parcial (23-25).

Las manchegas no mostrarían intención de bajar los brazos y apretarían los dientes en el tercer set con la intención de no desaprovechar su última carta (9-9). Cuando cada punto se disputaba con fuerza y se lograban mínimas diferencias en el electrónico, el Kiele supo aprovechar su eficacia en el ataque e imponerse ante el cuadro canario (22-18). Pese la lucha blanquiazul (22-21), los errores no forzados del Sanaya Libby's ante la precisión de su rival resolverían el parcial a favor del equipo de Socuéllamos (25-22).

La tónica del choque se volvería a repetir en el inicio del cuarto periodo, con mínimas diferencias en el electrónico (10-11). Aunque en un set de infarto (15-15), las leonas de

Taco consiguieron contrarrestar la calidad del conjunto de Chema Rodríguez (17-20), el Kiele tiró de casta y supo cómo aprovecharse de un dubitativo Sanaya Libby's La Laguna. Las manchegas desplegaron su juego y forzaron el tie-break (25-22).

Pese a que las tinerfeñas intentaron sobreponerse del varapalo (6-5), nada pudieron hacer para detener la solvencia del CV Kiele. El trabajo del cuadro lagunero acabó no siendo suficiente (15-11), y las blanquiazules firman su primera derrota del año.