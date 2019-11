Alicia Perrin, MVP Iberdrola en la sexta jornada de la superliga de Voleibol

El MVP Iberdrola de la sexta jornada es para la jugadora del Sanaya Libby's La Laguna, Alicia Perrin. La brillante aportación de la nueva central del conjunto tinerfeño, durante el disputado enfrentamiento ante el Cajasol Juvasa (3-2), fue decisiva para que las leonas de Taco mantuvieran su pleno de triunfos en la Liga Iberdrola.

La jugadora canadiense, quien justamente debutó ante la afición del Pablos Abril el pasado sábado, sumó un total de 24 puntos, 15 de ellos en ataque y 7 bloqueos, además de dos saques directos, convirtiéndose así en pieza clave para que el conjunto de Flavia Dias Laguna lograra la remontada y defendiera así su liderato en la máxima categoría nacional.

Feliz por lograr su primer MVP tras cumplir apenas dos semanas en la Isla, Alicia Perrin confiesa sentirse “muy bien con mi nuevo equipo. Aún sigo adaptándome al juego y a mis compañeras pero me siento ya muy cómoda”. Asimismo, la canadiense muestra su confianza en el proyecto del Sanaya Libby's La Laguna: “tenemos mucho potencial, podemos jugar muchísimo mejor que en los dos últimos partidos y seguiremos trabajando para dar más”, puntualiza.

Respecto a la Isla, la central blanquiazul señala que “me gusta mucho Tenerife y la gente es muy amable. Aún no he podido conocer mucho porque he estado centrada en el equipo pero tengo muchas ganas de descubrir todos sus rincones”.

Asimismo, en el último choque Alicia Perrin estuvo muy bien secundada por la aportación de sus compañeras María Schlegel y Nira Pérez, quienes también entran en el siete ideal de la jornada. La receptora Schlegel repite, una semana más, entre las mejores atacantes y la tercera mejor receptora para firmar una gran actuación, al igual que la tinerfeña Nira Pérez, que alcanzó un sensacional 94% de acciones positivas para un total de 17 recepciones y suma ya su tercer reconocimiento de la presente temporada.