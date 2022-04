Alejandro Martínez: "Siempre me ha gustado trabajar con la base"

El técnico Alejandro Martínez ha viajado recientemente a tierras japonesas donde se ha hecho cargo de las categorías de base de la selección nipona. Con ocho horas de diferencia, atendió a Deportes COPE Tenerife diciendo que “apenas ha llegado y tenido tiempo para tener contacto con los grupos con los que tiene que trabajar para posteriormente llegar a Tokio y empezar a conocer el entorno en el que me voy a mover y a adaptarme”, señalaba.

Alejandro Martínez explicó como se dio la situación para llegar de nuevo a latitudes asiáticas aunque en un país distinto: “estaba en China aunque no me apetecía seguir allí porque mi mujer no tenía opción de poder entrar allí debido a las restricciones que el país ha puesto, cuando me llamaron para decirme que la federación japonesa estaba buscando a alguien para trabajar con la selección japonesa junior y cadete. Fue cuando volví a Tenerife y hasta la pasada semana en la que he tenido muchas reuniones para finalmente salir seleccionado por la federación japonesa.

La apuesta nipona es seductora puesto que “ahora mismo el baloncesto japonés está creciendo mucho y la liga de este país le esta robando jugadores incluso a otras ligas como la española puesto que la oferta económica es superior a la que hay en competiciones europeas. Es cierto que necesita mucho trabajo para dar a conocer este deporte pues no es el que más se sigue pero poco a poco están haciendo buenos trabajos con buenos resultados. Tendré muchos viajes para trabajar y asesorar a todos los entrenadores de categorías 15 y 18 aunque también tendré reuniones con los entrenadores de 16 y 18 para preparar los clasificatorios para las distintas competiciones asiáticas y mundiales. Son retos buenos e importantes que me gusta asumir con ilusión”, explicaba Martínez.

Para el técnico al que siempre le ha gustado disfrutar en las categorías de base es evidente que lo va a pasar bien: “cuando llegué a China mi primer trabajo fue la U18 masculina y la U17 femenina y mientras estaba en el Canarias siempre seguí en contacto con la base entrenando en el Luther King. Ahora esta oportunidad me hace conocer un país y una cultura diferente y distinta, por lo que estoy muy contento por la oportunidad que me ha dado la federación japonesa”, matizó el entrenador.

Martínez nos habló de como es su día a día en tierras niponas y de las ayudas que tiene para poder seguir sacando adelante su día a día: “tengo un traductor pegado a mi todo el día y una team manager que se encarga de que no me falte de nada y me soluciona todas las cosas que necesito como tener un teléfono japonés, una cuenta en el banco, una tarjeta para el supermercado o el metro y solucionarme cosas como el poder salir adelante en casa puesto que todos los electrodomésticos están en japonés y ahora mismo sobrevivo colocando etiquetas en estos aparatos que usamos habitualmente y que para mi es toda una aventura”, finalizó.