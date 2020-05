Alejandro Hernández: "Los play off son una pantomima, no se va a jugar".

Hoy en Deportes Cope Tenerife hemos hablado con el Director de Comunicación y Portavoz de la SD Teneisca, Alejandro Hernández, después de las palabras ayer de Sergio Batista en este mismo programa, sobre la decisión que había tomado la Federación Tierfeña de Fútbol para las competición de tercera división.

Dicha decisión consiste en la disputa de un play off entre los cuatros primeros clasificados, plazas que ocupan en este momento Tenisca, Tamaraceite, Marino y San Fernando por este orden. Pero, en caso de no poder reanudarse la competición, el orden cambiaría en la primera posición, ya que se utilizaría los coeficientes para determinar quien sería el equipo ascendido, ya que al termino de la última jornada, no todos los equipos tenían el mismo número de partidos jugados. Con ello, el equipo que ascendería sería el Marino y no el conjunto palmero.

Una decisión que no ha gustado para nada en la isla de La Palma, no solo por el sistema que se utilizará, con el que pueden estar "más o menos de acuerdo", si no con las formas con las que se ha dirigido al club la Federación Tinerfeña de Fútbol, en la figura de su vicepresidente Sergio Batista. Según Alejandro "el Tenisca no tiene comunicación oficial salvo lo que ha salido en los medios de comunicación" que además no le parece el lugar adecuado para que los clubes se enteren de las decisiones que se toman en la Federación. Es más, añadió que "a día de hoy ni siquiera nos cogen el teléfono".

Según Sergio Batista, la decisión viene de la Real Federación Española de Fútbol y no de la tinerfeña, algo de lo que Alejandro duda, alegando que "no solo dudo de esa afirmación si no que creo que no se la cree ni él mismo". Según el propio portavoz, 24 horas antes se les había envíado un comunicado por parte de la RFEF en el que decía todo lo contrario, añadiendo que "de repente empezaron a aparecer personas que estaban desaparecidas, que movieron sus cosas, y al poco tiempo sale lo del coeficiente, que solo afecta al grupo canario".

Toda esta situación ha enfadado mucho a la SD Tenisca, por lo que han decidido contratar a un gabinete jurídico especialista en asuntos deportivos para llegar hasta el final, y defender los intereses del club. "Como sociedad con más de mil socios estamos obligados a defender lo que nuestra masa social nos reclame, y lo que nos están reclamando es que defendamos los intereses de nuestro equipo." Incluso la entidad no descarta el llegar a los tribunales si hiciera falta.

Como ya destacamos anteriormente, la primera opción de las federaciones es que las competiciones puedan concluir con el formato de un play off exprés, en el que evidentemente, si participaría la SD Tenisca. Pero, no las tienen todas consigo, ya que creen que "el play off es una pantomima y no se va a jugar". Una afirmación que muchos piensan, ya que pese a la mejora en la situación del país y de Canarias, los clubes no profesionales no tienen la capacidad de tomar las medidas sanitarias necesarias para retomar con seguridad las competiciones. Además en este sentido, Alejandro destacó que, alargando la agonía y no suspendiendo desde ya, lo que consiguen es que los clubes que no van a ascender vayan a sufrir un problema mayor, ya que hasta que no se dé por finalizada la commpetición van a tener que seguir pagando las nóminas a los jugadores.

Por último en cuanto a la decisión de utilizar los coeficientes para determinar que equipo asciende, en caso de no poder disputarse el play off, Alejando no quiso entrar en si la decisión le parece la "más justa o no" y añadió que "la Federación tampoco debería hacerlo, ya que lo que se tiene que mirar es cual es legal y cual no" destacando por último que "en el reglamento de la Federación no aparece por ningún lado que en caso de suspender una competición se tenga que utilizar los coeficientes".