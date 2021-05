Alegría blanquiazul en Sabadell y objetivo de la permanencia conseguido

Permanencia conseguida. Por fin el C.D. Tenerife pudo certificar el objetivo de este tramo final de la temporada tras imponerse por 0-2 al Sabadell en la Nova Creu Alta. El equipo de Ramis hizo un partido muy serio, desplegando más poder ofensivo de lo acostumbrado, eso sí, frente a un rival que demostró el por qué de su situación clasificatoria.





LA PRIMERA PARTE





De entrada los dos contendientes se mostraban mucho respeto, e incluso los blanquiazules de mostraron muy imprecisos en el pase en los primeros minutos, pero a partir del minuto 21 cambiaba el escenario con el gol de Valentín Vada. Previamente Sipcic había advertido ya con un cabezazo en el minuto 17, pero fue en el 21 cuando una perfecta combinación entre el futbolista cedido por el Almería y Nono acaba con un perfecto remate cruzado del argentino dentro del área, colocando en ventaja a los blanquiazules.

A partir de ahí, el rival no daba síntomas de recuperación ante del descanso, y el Tenerife tenía el oficio suficiente para mantener el partido donde Ramis lo quería. De hecho en el minuto 37, Shashoua tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un disparo desde la frontal del área. En este contexto, se llegaba al final de los primeros 45 minutos con ventaja blanquiazul por 0-1.





LA SEGUNDA PARTE





En la segunda parte, el Tenerife (una vez más) salió frio y con cierta relajación, pero las aguas volvieron a su cauce con el gol de Sergio González en el minuto 51.Una falta colgada al área por Valentín Vada era rematada por el futbolista cedido por el Cádiz al fondo de las mallas colocando el 0-2 en el marcador, y dejando prácticamente cerrado el partido.

El equipo blanquiazul se vio beneficiado por un rival, que aún jugándose la permanencia, fue incapaz de reaccionar. Aún así, Ramis retocaba su equipo dando entrada a Manolito Apeh y Joselu, y retirando a Fran Sol y Shashoua, pero el partido entraba dentro del guión de que “pasaran pocas cosas”. Y no pasaron. El Tenerife llegaba con comodidad al final del encuentro, y suma por fin los ansiados 50 puntos consiguiendo, de manera matemática, la permanencia una temporada más en la Liga Smartbank.





RAMIS: "HEMOS ESTADO MÁS ACERTADOS"





Al final del partido el entrenador blanquiazul Luis Miguel Ramis afirmaba que “no hemos estado con más actitud defensiva que otros partidos, y no hemos hecho un buen partido ofensivo, pero hemos acertado, y eso es definitivo para ganar partidos en esta categoría. A veces la falta de eficacia nos ha privado de ganar mas partidos, y hoy hemos estado más seguros sin más”.

Ramis añadió que “sumar 50 puntos es importante de cara a la confianza y a la credibilidad del grupo. Nosotros no hemos sentido intranquilidad, aunque los finales de temporada son de mucha tensión, pero nosotros confiamos en lo que hacemos. El comportamiento del equipo en partidos y entrenamientos, hace que nosotros siempre estemos compitiendo, no lo hemos dejado de hacer nunca, por eso no estamos incómodos”.