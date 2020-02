Alberto:"A veces no me he sentido valorado en Tenerife"

Alberto Jiménez, tantas veces discutido por sus actuaciones, pasa seguramente por uno de sus mejores momentos de la temporada. Y si, haciendolo además de central, puesto en el que tantas veces, no se ha parado de repetir en el entorno blanquizul, que no es su sitio ideal. Pues bien, con su futuro todavía en el aire, hoy ha sido el elegido para hablar depsués del entrenamiento en rueda de prensa, dejando algunos titulares que aquí destacamos.

El majorero, adimitió que:"Ya me he reunido con Juan Carlos Cordero y le he transmitido cual es mi situación, y como ya he dicho otras veces, no me voy a meter en esas cosas, porque eso lo lleva mi representante. Él sabe ya lo que siento, y el futuro dirá lo que tiene que pasar."

El jugador blanquiazul, vive quizás su mejor momento de la temporada, actaundo además de central. Puesto en el que ha sido innumerables veces discutido por el entorno. Sobre ello también quiso hablar el canterano:"Si no me equivoco desde que empecé a jugar a fútbol lo hice de central, yo siempre me he considerado central, lo único es que en ciertos momentos he tenido que jugar de medio centro y me ha salido bien. Si la gente dice que no soy central, pues bueno, la gente habla muchas veces sin saber, no les voy a decir nada, intentaré no hacer caso a la gente que no me aporta nada y ya está."

Sobre esto último tambien fue preguntado Alberto, ¿Siente que se ha sido injusto con él dentro y fuera del club?:"La gente habla, siempre quiere que el equipo esté bien sin tener en cuenta que somos personas y tambien tenemos nuestros bajones por situaciones personales. No les voy a decir nada, son libres de decir y opinar. Lo que si es cierto es que en muchos momentos me he encontrado agusto aquí y en otros no tanto, pero supongo que le pasará a todos en sus trabajos, a veces se sentirán valorados y otras no, pero bueno, así es la vida y hay que tomar decisiones, y esperar que el tiempo diga donde voy a estar."