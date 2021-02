Aitor Sanz: "Seguir en el Tenerife es mi mayor ilusión"

Aitor Sanz renovó recientemente su vinculación por una temporada, con el C.D. Tenerife. Uno de los jugadores más valorados dentro de la plantilla del conjunto blanquiazul, y que hoy se ha pasado por Deportes COPE Tenerife, para valorar dicha continuidad en el equipo tinerfeño.

El medio centro, un fijo temporada tras temporada, se mostró feliz por poder continuar defendiendo la camiseta chicharrea, para Aitor poder seguir sumando encuentros con el Tenerife, “es lo que más ilusión me hace". Añadió además en este sentido que “disfruto con esto, con cada entreno, con cada rondo, con cada partido". Es cierto que los años siguen pasando, y más para un Aitor que hace no mucho vivió un calvario con una lesión que lo dejó fuera de los terrenos de juego, durante mucho tiempo. "La lesión fue una situación difícil, no estoy acostumbrado a lesionarme, y esa fue bastante complicada. Además no conseguíamos dar con el tratamiento adecuado, por suerte ya quedó atrás y pudimos superarla".

LA LESIÓN Y EL FUTURO

No fueron fechas fáciles para el jugador ni para su familia, y hoy reconoció que “siempre se te pasa por la cabeza la sensación de que quizás ha llegado ya el momento de dejarlo. Pero hay que mantener la cabeza fría, seguir trabajando sin volverse loco". Gracias a Dios, el madrileño no se rindió, y el trabajo demostrado en ese momento, está teniendo sus frutos en el presente. Es por eso, que quizás Aitor, pueda ser una de las voces más autorizadas, para analizar la situación de un jugador de la plantilla que vive un momento parecido. Borja Lasso, lleva ya más de un año alejado del césped. En el día de hoy el propio futbolista ha reconocido a los compañeros de Bota Heliodoro, que en algunos momentos se llegó a “plantear dejarlo”. Sobre estas palabras, el capi comentó que “estoy seguro que volverá, está trabajando bien, es un tío que se esfuerza al máximo, y ese trabajo se verá recompensado, estoy seguro”.

Ninguno sabemos lo que nos depará el futuro, pero lo que si tiene claro Aitor, es que seguirá ligado al mundo del fútbol cuando le toque retirarse. Reconociendo que “si que se me han pasado cosas por la cabeza de cara a lo que quiero hacer cuando me retire, pero la verdad que prefiero centrarme primero en el fútbol". Añadiendo que “me encanta el fútbol y seguro que seguiré ligado a esto, pero cuando llegue el momento ya lo valoraré con la familia".

RENDIMIENTO DEL EQUIPO

En cuanto a la actual situación del equipo, Sanz destacó que “hemos tenido algún partido que no hemos estado al nivel de otros, pero en líneas generales hemos conseguido dar un paso hacia delante desde la llegada del míster y su cuerpo técnico”. Una llegada que también supuso un cambio en el modelo de juego de los de Ramis, sobre el cual Aitor señaló que “el 95% de los equipos de esta categoría, sacan más rendimiento y más puntos jugando de la manera que lo estamos haciendo ahora". Resaltando que en segunda “prima siempre primero el no recibir gol, el ser sólidos. Es muy difícil que solo con calidad en esta categoría saques resultados adelante".

Por último quiso acordarse de su compañero y amigo Carlos Ruiz, refiriéndose a la granadino como “un espectáculo, es como si fuera de mi familia. Me alucina lo competitivo que es, en los entrenos cada gol que mete es como si fuera el de la final de la Champions. Es un tío que sabe contagiar al resto, a todo el mundo lo tiene en tensión. Cuando juega Carlos y me pega un grito, pues me pone firme dentro del campo".