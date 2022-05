Aitor Sanz: "Quiero que mis compañeros sientan que es nuestro momento"

El capitán del CD Tenerife se pasó este jueves por los micrófonos de Deportes COPE Tenerife para hablar del tramo final de competición, y de posiblemente, el momento mas importante de toda la temporada, como van a ser los play off de ascenso a Primera División.

CUARTA PLAZA: "Es fundamental acabar la liga cuartos. No pensamos en otra cosa que no sea el partido del Cartagena. Estoy seguro que cuando llegue el play off vamos a estar a nuestro mejor nivel".

ESTADO FÍSICO: "Tenemos una plantilla de garantías. Pese a las lesiones y a las bajas que hemos sufrido durante el año, no hemos parado de competir. Tengo total confianza en el equipo y en la plantilla. Llevamos 41 jornadas demostrando que se puede confiar en nosotros".

ESTILO DE JUEGO: "Tenemos recursos de sobra para afrontar diferentes tipos de partidos. No engañamos a nadie, todo el mundo sabe que nuestra mayor fortaleza es el trabajo defensivo. El Tenerife y el 95% de los equipos de la categoría, sufre cuando se te adelantan en el marcador".

RIVAL PLAY OFF: "Somos un equipo. Podrán haber mejores plantillas, pero aquí nos ayudamos los unos a los otros, siempre. Yo me centro en mi equipo. No me pongo a mirar quien nos puede tocar, el rival que venga vendrá".

ÚLTIMA OPORTUNIDAD: "Intento no pensar en si será mi última oportunidad de subir a Primera. Está claro que cada vez quedan menos, pero no es algo que me quite el sueño. Queremos hacer algo grande, queremos formar parte de la historia de este equipo, y más en un año como este".

CORREDERA: "Álex lleva tiempo con molestias en un pie, y es algo que le limita un poco. Tiene hambre y quiere ser importante, y estoy seguro que en el momento clave va a dar su mejor nivel. Yo lo veo y me ilusiono, creo que es un jugador que nos puede dar mucho".

ASCENSO: "Es nuestro momento. Somos un club especial y estamos en un año especial, se dan todos los condicionantes para lograr algo importante. Me gustaría que mis compañeros dentro del campo sientan que es nuestro momento"