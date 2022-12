Aitor Sanz “Hay tiempo para todo en la temporada”

Tras visitar a los niños enfermos en el hospita, el capitán blanquiazul tuvo un rato para hablar de la actualidad del equipo y la suya personal como futbolista.

”Acabo de salir del hospital, de visitar a niños enfermos, algo que fortalece mucho y que me gusta hacer cada año”.

En lo deportivo reconoció que el equipo no he empezado lo mejor que queria aunque dijo que ”Hay tiempo para todo, no seré yo quien contradiga lo que diga el mister y hay que seguir en la lucha”. ”El equipo ahora es más competitivo, estamos más atentos en los pequeños detallas. Es cierto que en Villarreal nos dejamos puntos pero hay buenas sensaciones”.

”Con la línea del último mes y medio sumaremos muchos más puntos. Espero una segunda vuelta mejor aunque es cierto que es más difícil sacar puntos”. "Tenemos muchos ejemplos de equipos que han estado abajo y han hecho una gran segunda vuelta, paso a paso”.

Sobre el próximo rival (Viernes 20.00 horas en el Rodríguez López) el Andorra ha dicho que "Le da mucha importancia a la posesión de balón para crear espacios a la espalda y hacerte daño. Están haciendo una buena temporada”. ”Nosotros venimos trabajando todo desde el principio, ahora hemos dado un paso hacia delante en varios aspectos y somos más atrevidos”. "El balón parado es otro de los problemas que hemos tenido. Lo trabajamos muchísimo y nos está costando a nosotros hacer daño”.

Preguntado sobre su estadía en el Tenerife y como se siente actualmente respondía que "En lo personal estoy contento de disfrutar de la temporada. Tengo suerte de poder seguir jugando”. ”Sigo siendo el mismo Aitor que la temporada pasada, habrán aspectos diferentes pero doy todo por el equipo”. ”Hay tramos en los que se sufre aunque pienso que ora disfrutar hay que sufrir. Las derrotas duelen más cuando estás comprometido con el club”. ”A mi me gusta entrenar, aunque me retirase podría seguir entrenado. Es un privilegio hacer lo que a uno le gusta, no se puede pedir más”.

Sobre el relevo institucional también habló el capitán blanquiazul, ”El proceso de relevo en la presidencia ha sido una incertidumbre pero con el trabajo del cuerpo técnico nos hemos aislado”. ”Hemos hablado con Garrido que quiere hacer algo grande en el club y lo apoyamos”.

Sobre los futbolistas de la cantera, también ha teñido buenas palabras, tanto para Javi Alonso como para Teto. ”Es una alegría ver a Teto o a Javi Alonso en el primer equipo, no es casualidad que estén aquí y estamos felices por ello”.