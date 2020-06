Aitor Sanz: "Es cierto que siempre nos cuesta arrancar, pero está vez será diferente"

La reanudación de la liga de fútbol se acerca y, tras este parón de competición que incluso ha sido más largo que los descansos veraniegos, lo hace como si de una nueva temporada se tratase. En ese aspecto, el CD Tenerife tiene la fama de no iniciar bien las competiciones. Ante esta preocupación por parte de los aficionados, el jugador del club tinerfeño, Aitor Sanz, explicó en nuestros micrófonos de COPE que el equipo tiene mucha gente joven que suele llevar mejor la vuelta a la rutina. “Es cierto que en otras temporadas no hemos tenido el arranque deseado, pero esto es una situación diferente. He visto entrenar a mis compañeros y están a un gran nivel. Algunos están sorprendiendo”, declaró.

Como afirmó Sanz, tras esta interrupción tan larga, la musculatura se atrofia y los “automatismos” que tenían los futbolistas se pierden. Aseguró que se está trabajando para recuperar un ritmo optimo lo antes posible. “La prevención de lesiones es clave, la exigencia va a ser máxima y va a hacer mucho calor. El desgaste emocional va a ser alto y esperemos que caigan los menos futbolistas posibles”, añadió. Como todos los equipos se encuentran ante este problema, también para todos va a ser como empezar de cero. En ese sentido, señaló que el que mejor se adapte va a ser el que mejores beneficios va a sacar.

De la misma manera, al jugar tantos partidos en un corto espacio de tiempo, puede ser que algún equipo de la sorpresa, porque es más fácil tanto subir, como bajar en la clasificación muy rápido. “Creo que esa situación se va a dar, sabemos que en segunda división las dinámicas son importantes y ahora mismo ninguno estamos inmerso en ninguna, tanto positiva como negativa”, apuntó. Es por ello por lo que el que sea capaz de coger una buena racha lo antes posible puede dar un salto grande en la clasificación. “En cuestión de una semana juegas 3 partidos, si ganas los 3 en un salto grande a nivel clasificatorio que emocionalmente te va a dar mucha seguridad”, sugirió.

Asimismo, aunque el objetivo del club sigue siendo la permanencia, es posible que se pudiera optar a posiciones más altas en la tabla. Sin embargo, “la incógnita es tan grande que no podemos mirar más allá del partido del Fuenlabrada. Al final lo importante es saber mantener una estabilidad emocional, sobre todo en una situación tan diferente como esta”, opina.

Por otro lado, desde el punto de vista personal, Sanz cree que ir al Cádiz “era una opción bastante golosa” porque es un equipo que tiene bastantes posibilidades de estar en primera división, y el jugador madrileño nunca ha tenido la oportunidad de jugar en a máxima categoría del fútbol español. Aún así, “estoy contento aquí y mi sueño es hacerlo con el CD Tenerife”, recalcó. Como planteó Aitor Sanz, otro jugador que tiene un nivel para jugar en una categoría superior es su compañero Luis Milla, pero “está centrado en hacerlo bien aquí y veremos lo que ocurre en verano”.

El centrocampista entiende que Carlos Cordero ha hecho un gran trabajo renovando a jugadores, como es su caso, porque “es importante que ahora ismo solo pensemos en entrenar y ponernos a tono lo más rápido posible”. La plantilla también agradece la dedicación de Rubén Baraja que, como expresó Sanz, “nos dio un cambio” desde el momento en el que llegó y armó un equipo con una solidez importante. “Ha trabajado en variaciones del sistema y es un entrenador que puede ser importante aquí. Esperamos logar los objetivos y que renueve”, destacó.

Algunas de las opciones del equipo blanquiazul para el mercado de fichajes se encuentran en su filial. Desde su punto de vista, “cuando llegan tiempos de crisis siempre hay que mirar a la cantera y aquí hay buen material del que se puede tirar, como Jorge o Javi alonso. Hay futbolistas que creo que en el futuro va a dar alegrías al club”.