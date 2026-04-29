La afición del Tenerife agota en 90 minutos las entradas para Salamanca

La afición del CD Tenerife ha vuelto a dar una muestra de su fidelidad incondicional. Este miércoles se pusieron a la venta las 300 entradas para la afición visitante de cara al partido contra Unionistas de Salamanca, y se agotaron en apenas hora y media. Así lo ha confirmado Fran León, presidente de la Federación de Peñas, quien ha calificado el hecho como "una sorpresa y una alegría".

León ha explicado que consiguió su entrada porque estaba pendiente, ya que la venta suele abrirse el martes o miércoles de la semana previa. Este gesto demuestra que la afición viajará tanto si el equipo logra el ascenso este viernes como si tiene que jugárselo en la última jornada. "Si se asciende el viernes, muchísimo mejor, ya iremos ascendido a Salamanca", pero si no, "estaremos las 300 o 350 gargantas animando", ha señalado, recordando que la temporada pasada 350 aficionados viajaron a Almería con el equipo ya descendido.

Un viernes teñido de blanquiazul

Con la vista puesta en el crucial partido de este viernes en el Heliodoro Rodríguez López, la Federación de Peñas ha organizado una jornada especial. Desde las 12:00 horas, las peñas están convocadas en los aledaños del estadio, y a las 13:00 comenzará una Fan Zone organizada por el club. Se ha hecho un llamamiento para que todo el estadio se convierta en una marea blanca con la primera equipación. "La idea es llevar la camiseta blanca del Tenerife", recordó.

El momento clave llegará a las 15:45 horas con el recibimiento al equipo en la calle La Mutine, junto a la puerta 17. Se espera que los aficionados, con sus bufandas, canten el himno del centenario a la salida de los jugadores, quienes después saludarán desde el balcón para recibir el último grito de aliento antes del partido.

Llamamiento a la prudencia: no saltar al campo

Ante la posibilidad de celebrar un ascenso, León ha sido tajante en su petición a la afición. "Ni una persona, por favor, se hace un llamamiento, pero que ni una persona salte al campo". Ha insistido en que la celebración debe tener lugar en las gradas, ya que "los aficionados del Tenerife son una afición top y deben dar ejemplo".

Ni una persona, por favor, se hace un llamamiento, pero que ni una persona salte al campo" Fran León Presidente de la Federación de Peñas del CD Tenerife

León ha subrayado que los protagonistas deben ser los jugadores en el césped. "En el campo estarán los jugadores, que son los protagonistas de este ascenso". Ha recordado las estrictas normas de seguridad y los incidentes ocurridos en otros estadios como un escarmiento muy fuerte y muy duro para no cometer "esa locura".