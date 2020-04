La ACB se plantea acabar la Liga Endesa en Canarias

La ACB no quiere dar por perdida la temporada 2019-2020 y sigue buscando alternativas para poder acabar la competición. Quizás una de las posibilidades que más gusta, es la de acabar con todos los equipos concentrados en una misma ciudad. Por ello, el nombre que mejor suena, es el de Canarias por ser la comunidad con menos incidencias de coronavirus.

La idea es reunir a todos los equipos entre Tenerife, Gran Canaria y La Palma, aunque tampoco se descarta que se pueda jugar en una sola sede, para así evitar los desplazamientos en avión entre islas y garantizar más aún la seguridad de los implicados.

Los equipos, que se repartirían en diferentes hoteles, deberían someterse previamente a tests para garantizar la ausencia de contagios antes de desplazarse a Canarias, donde volverían a someterse a pruebas.

Sobre este asunto hemos hablado con varios de los responsables que pueden conseguir que esto se lleve a acabo. Uno de ellos es el Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, quien ha destacado en la mañana de Cope Canarias, que Tenerife está dispuesta a que todo ello se pueda llevar a cabo, destacando que están en contacto con ACB y con los clubes de Canarias para ello. También quiso añadir que Tenerife podría acoger la competición en caso de que al final se tenga que elegir una única sede.

Otro de los implicados en la negociación vuelve a ser Ashotel, los cuales ya intentaron algo parecido con la liga de fútbol. Su vicepresidente Gabriel Wolgeschafen, con el que también hemos hablado, en este caso en la mañana de Cope Tenerife, ha manifestado que para ellos sería una gran ayuda que esta iniciativa pudiera culminarse. También ha asegurado que están en permanente contacto con la federación y con Félix Hernández, presidente del Iberostar Tenerife, y que estos lo ven con buenos ojos y están a la espera de la asamblea que se va a celebrar el próximo día 20 de abril, para ver si se aprueba o no. Por último ha querido dejar claro que ellos promueven esta iniciativa para que se celebre en Canarias, y no en una única sede, pero que también están abiertos a que finalmente se tenga que disputar en una sola isla, en función de lo que sea mejor para la salud de las personas.

Por último, Félix Hernández presidente del CB Canarias nos ha contado en Deportes Cope Tenerife que es una realidad el ofrecimiento que hay por parte de Ashotel y del Gobierno de Canarias. Pero es evidente, que hay mucho trabajo detrás para poder tomar esta decisión, no solo por lo que supone la organización, si no también por que formato sería el elegido para que los tiempos se den. "Yo lo veo factible" dijo el presidente canarista, no solo que se pueda celebrar en Canarias, si no también, que pueda organizarlo íntegro la isla de Tenerife. Todo ello va a depender del formato que se elija para acabar la liga, algo que se decidirá en la próxima asamblea del día 20 de abril.