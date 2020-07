Se acabó el sueño

El equipo de Rubén Baraja dice adiós a la posibilidad de jugar el play off a final de temporada, después de perder por 1-2 ante el C.D. Lugo en el Heliodoro Rodríguez López. Una primera parte paupérrima por parte de los dos equipos, casi sin llegadas y sin ocasiones para ninguno de los dos equipos que tenían más miedo de perder que otra cosa. La mejor dentro de esos primeros 45 minutos fue para los visitantes, un error en salida de Aitor Sanz propició una contra del Lugo que no pudo encontrar el 0-1 gracias a una gran parada de Adrian Ortolá. Poco más pasó en el encuentro, un Tenerife espeso, sin ideas y sin recuperar pelotas en campo contrario no le permitieron generar ocasiones ante la meta de Cantero.

La segunda parte empezó de la misma manera, se jugaba más a lo que quería el equipo de Juanfran García que a lo que querían los de Rubén Baraja. Al sentirse más cómodo el equipo visitante, llegó el tanto de Cristian Herrera tras un error de Lluís López encontró la opción de ponerse por delante a los gallegos.

Le tocó remar al equipo, que seguía sin provocar acciones de peligro en el área rival. Fue a raíz de la expulsión de Seoane cuando el Tenerife se volcó ante la meta del rival. Con el dominio de la pelota empezaron a llegar las ocasiones de peligro, sobre todo con los jugadores que salieron desde el banquillo Eliot, Suso y Joselu embotellaron al Lugo bajo su portería. De esa manera llegó el tanto del empate de Milla, una buena acción individual del tinerfeño Eliot colocó en bandeja el tanto del medio centro, que volvió a ser el mejor de los blanquiazules. Fueron entonces los mejores momentos del Tenerife, acosando y buscando el segundo que le permitiría llegar a la última jornada con opciones de entrar en el play off. Fue cerca del final, cuando llegó la oportunidad más clara, con un remate de Suso que se estrelló en el larguero.

Llegaron los últimos minutos de partido con un Tenerife que buscaba a la desesperada el tanto de la victoria, fue cuando en una contra, tras un resbalón inoportuno de Javi Muñoz, El Hacen anotó el tanto del triunfo del Lugo.

Con la derrota el equipo se queda décimo en la tabla ya sin ninguna opción de llegar a los puestos de play off, lugar que ocupa ahora el Fuenlabrada de Sandoval.