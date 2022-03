Aaron Doornekamp: "Tengo un rol mucho más defensivo que en otras ocasiones"

La vuelta al trabajo ha sido una buena noticia para los efectivos del Lenovo Tenerife que se reencuentran con la competición doméstica este domingo en el Santiago Martín, con motivo de la visita del Obradoiro al recinto deportivo de Los Majuelos y dentro de una nueva jornada de la Liga Endesa.

El ala Aaron Doornekamp ha comparecido en la previa a dicho encuentro del que ha apuntado que “el conjunto gallego es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, especialmente Scrubb quien es uno de los referentes que tiene en ataque. Es cierto que en el partido que ganamos en Santiago nos costó bastante porque ellos son un grupo que tiene mucho talento y que están comenzando a ganar partidos, por lo que no será nada sencillo el de este domingo”, explicaba el jugador canadiense.

Será el retorno a una situación de normalidad puesto que para dicho partido se ha autorizado el cien por cien de aforo en las gradas lo que supone “una noticia importante para nosotros pues podremos estar arropados por nuestro público y será importante el reencontrarnos con todos ellos en casa. Estoy seguro de que ellos nos ayudarán a lograr muchos triunfos de aquí a final de temporada”, comentó Doornekamp.

Otra de las cuestiones afrontadas por el cuarenta y dos aurinegro fue la de como se encuentra esta temporada, sabiendo que su protagonismo en ataque no es tanto como en otras campañas, a lo que respondió diciendo que “mi cabeza en ese aspecto se encuentra bien. Estoy haciendo un trabajo mucho más defensivo porque es el que se me ha asignado en el rol que ahora tengo dentro del equipo, por lo que no me preocupa tanto la faceta ofensiva en la que son otros jugadores los que están comenzando a tomar protagonismo como se ha visto en los partidos de esta temporada”, explicó el jugador nacido en Napanee.

Por último y preguntado sobre lo que piensa respecto a la situación que se vive en Ucrania con el conflicto que protagoniza con Rusia, Doornekamp reconoció que el mismo “es horroroso. Tengo mujer e hijos y no me imagino lo que puede estar pasando tanta gente inocente. Quiero que la guerra finalice cuanto antes y confío en que toda esta pesadilla acabe cuanto antes porque es una situación horrible que no tiene sentido”, sentenció.