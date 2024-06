la segunda equipación del Tenerife tendrá un color innovador

David De Diego director de marketing habló con Deportes COPE Tenerife sobre la nueva camiseta para la temporada 2024-25 del CDT y su ecdótica presentación en sociedad.



La noticia es que no hay noticia: la página web del club publicó por error la nueva equipación completa ayer a las doce de la noche hora peninsular (once de la noche hora canaria). Este error de programación provocó que la camiseta no pasara desapercibida por mucho tiempo. “Ha sido un error tremendo por nuestra parte.” resumía De Diego.



El día anterior, los medios de comunicación del club compartieron un vídeo en el que aparecía el joven jugador del Tenerife, Alberto Martín Díaz, 'Teto' (22 años, Santa Cruz de Tenerife). En un montaje audiovisual, su camiseta cambiaba constantemente, y en uno de los fotogramas se pudo apreciar una camiseta del CDT con el logo del Teide, símbolo de la isla, que ha sido motivo de diseño en la camiseta en distintas ocasiones, como en la temporada 2010-11.



Esta misma mañana, el equipo compartió en sus redes sociales varias imágenes y, posteriormente, un vídeo en el que el capitán Aitor Sanz y el mencionado Teto posaban con las indumentarias oficiales para la próxima temporada. Tras múltiples encuestas realizadas en distintos foros y páginas web, la afición ha mostrado su agrado por la camiseta de la temporada 24-25, aunque los resultados han sido bastante parejos. Sin embargo, muchos aficionados consideran abusivos los precios, que rondan los ochenta euros. La camiseta cuesta setenta y nueve euros con noventa y cinco céntimos, las medias catorce euros con noventa y cinco céntimos, y los pantalones treinta y nueve euros con noventa y cinco céntimos.

La especulación atrajo consigo un descontento general pues se encontró el logotipo de dicha camiseta en los primeros resultados de búsquedas en los bancos de imágenes con las etiquetas “logo-Teide”. Todo resultó ser un señuelo y tiene lógica el pensar que no lo quisieran revelar antes de tiempo pero no resultó ser así.



El diseño es muy distinto al anterior y no recuerda mucho a ninguna de las camisetas de las últimas 20 temporadas. Una cruz azul vuelve a ser protagonista, similar a la utilizada en la temporada 19-20, aunque esta vez aparece difuminada en el centro, atravesando la camiseta por ambos costados.