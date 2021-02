Nifú-Nifá: 60 años de leyenda carnavalera

La Afilarmónica NiFú-NiFá es uno de los grandes emblemas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. La pandemia del coronavirus les ha impedido celebrar 60 años de historia, que se dice pronto, aunque el grupo tiene sus orígenes en una murga formada en 1951 que posteriormente se llamaría Los Bigotudos.

Agustín Marrero es su director actual y recuerda algunas canciones emblemáticas del grupo que fundase y liderase durante tantos años Enrique González. Marrero recuerda que en 1961, recién formada la Fufa, cantaron sobre el proyecto del teleférico del Teide, que se estrenaría una década después. También destaca Los huevos de alacrán, en 1973, sobre la envidia creada en Gran Canaria por la arena del Sáhara para la playa de Las Teresitas. "Nos hemos adelantado a las noticias", bromea.

Precisamente las mofas a Las Palmas son un tema recurrente, como en la canción de Machangos bereberes y el célebre "¿De Las Palmas es usted? No, no ,no". "Eso fue en el año 1993 y se nos acusaba de que se la habíamos plagiado a Los Nietos de Kika, pero realmente era una respuesta a una canción que habían cantado ellos. En la Fufa no pueden faltar las canciones a Gran Canaria y viceversa, porque es la salsa del Carnaval", destaca.

55 años del Cubanito

Es imposible hablar de la Nifú-Nifá sin el Cubanito, la célebre canción adaptada de una orquesta cubana que sonó por primera vez en el Carnaval de 1966. Nicolás Mingorance llevaba por entonces tres años como letrista de la murga y preparó el tema tras presentárselo Enrique González a él y a Navarrito, el otro letrista.

Nicolás tiene 93 años pero recuerda perfectamente cómo tuvieron que esquivar la censura: "Opelio Rodríguez Peña, delegado provincial de Información y Turismo, nos dejó cantarla, pero nos dijo que no la publicásemos. A veces sorteaba la censura y otras no". Con la llegada de la democracia, elCubanito pudo interpretarse sin problema alguno y sigue cosechando éxitos cada año.