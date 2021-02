Se le puede ver cada Carnaval en las calles de Santa Cruz. Santiago Díaz lleva 52 años encarnando a Harpo Marx en la cabalgata anunciadora y en el coso apoteosis, entre otros actos de la fiesta chicharrera. A priori, parecen demasiados años para una persona que no aparenta ser tan mayor. "Dicen que tengo hecho un pacto con el diablo porque me conservo bien", bromea en COPE Tenerife.

En realidad, Santiago empezó con 12 años. Siempre se disfrazaba en Carnaval con un compañero. "En una ocasión, una amiga me dijo que había hecho unas muecas en las que me parecía al mudo de los hermanos Marx, así que le pregunté a mi padre, me prestó una gabardina y ese año salí yo de Harpo y mi compañero de Groucho. Fue todo un éxito, porque todo el mundo nos decía que éramos idénticos", recuerda.

Desde entonces, cada año acude a encontrarse con un público que le adora. Con el paso del tiempo ha ido perfeccionando el personaje: "El primer año hablé, pero al siguiente ya lo hicimos mejor y me callé; desde entonces, no hablo nunca cuando voy disfrazado y muchos piensan que soy mudo de verdad".

También va añadiendo diversos objetos para ir bromeando y "que se vayan adaptando al personaje". "Tengo tres gabardinas preparadas y cada una pesa entre 18 y 22 kilos", destaca, aunque reconoce que el utensilio más característico es el martillo de goma, "mi herramienta de trabajo".