Miren confieso, por si a alguno de ustedes queridos oyentes, les quedaba alguna duda todavía, que no me gustan los extremos políticos. Presumo de ser una persona moderada en el terreno de las ideologías, y en función de esa filosofía de vida, como cantaban los golpes bajos, corren malos tiempos para la lirica.

Me parece fuera de lugar que ayer el número 3 de VOX a nivel nacional Iván Espinosa de Los Monteros afirmara que la ultraizquierda en España es “sucia, mal vestida y con coleta”. Y eso, me parece tan fuera de lugar como que ayer Rubens Ascanio, me diga que es el cabeza de lista de “Unidas se Puede” en La Laguna, porque ese uso del femenino, además de ser incorrecto desde el punto de vista lingüístico según la RAE, es un mero postureo sin ningún sentido que raya el ridículo.

A mí me da igual que la ultraizquierda, lleve coleta o no se bañe como dicen desde VOX. Eso es una cuestión que atañe estrictamente a la vida privada de las personas. A mí lo que me preocupa, es que esa ultraizquierda quiere romper el orden constitucional vigente, y quiere exterminar nuestro estado social y democrático de derecho, para fundar un estado bolivariano a mayor gloria de su casta dirigente, la del casoplón. Eso es lo que me preocupa, que el marxismo es una suerte de Atila, que arrasa por donde pasa, y que llena los bolsillos de sátrapas como Maduro, o Fidel Castro.

Pero, ¿saben lo que de verdad nos diferencia a los demócratas convencidos de los extremistas? Pues que ellos, quieren imponer su dictadura moral mientras que nosotros respetamos al que no piensa como nosotros. Y eso marca la diferencia en cuanto a categoría moral. Desde Vox ya dicen que habría que ilegalizar partidos como Podemos. Desde Podemos, hablan de excluir a Vox y boicotean sus actos políticos. Esa es la mentalidad ultra de unos y otros, los de derecha y lo de izquierda y es que los extremos se tocan.

En medio estamos los que creemos de verdad en la democracia, los que no imponemos ninguna dictadura moral del pensamiento a nadie, y los que pensamos, que en democracia, hay que respetar siempre y en toda circunstancia al que no piensa como tú, incluso si mantiene posicionamientos como los de Podemos o los de VOX. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros, entre la moderación y la barbarie del pensamiento. Ahora, ¿usted en las urnas que va a hacer?