El Teide en Gran Canaria y las dunas de Maspalomas en Tenerife ¿Te has creído que era un error?

Tiempo de lectura: 2



Miren una compañía aérea canaria que busca hacer ruido publicitario ha cabreado estos días al personal de las dos islas capitalinas con una campaña en la que supuestamente se confunde el Teide con la montaña de Galdar, y las dunas de Maspalomas con la playa de las americas.

Esta suerte de tocomocho publicitario, pretende sacar las mas bajas pasiones de los isleños a los dos lados del charco con un estrategia clara: primero emiten un anuncio que invita a visitar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y ponen una imagen del Teide, con rótulo que dice situarnos en la montaña de Galdar. Y cuando el canarión de turno esta echando humo, porque se promociona su islita con la montaña nevada de la isla de enfrente, se pone en marcha un segundo video, en el que se invita a visitar a Tenerife, y a conocer las dunas de las americas, con una esplendida foto de las doradas dunas de Maspalomas.

Y claro, es ente archipiélago de sempiternos pleitos insulares, donde nuestra condición de ínsulas separadas por agua multiplica por 10 la habitual rivalidad entre capitales vecinas, ya tenemos la mecha encendida y el caldo de cultivo perfecto para lograr el objetivo que persigue la estrategia de mercadotecnia planteada por algún sesudo ejecutivo comercial.

Las redes sociales hacen el resto, twitter desatará la tormenta y el video tendrá miles de visitas en youtube. Habrá cientos de tinerfeños heridos en lo mas profundo de su orgullo chicharreo, y cientos de grancanarios bramando por la inviolabilidad de sus famosas dunas de Maspalomas que por mor de un imperdonable error y una mayúscula ignorancia caen en las garras del enemigo chicha.

Vamos a ver, detrás de todo este circo, subyace únicamente una practica muy antigua en el mundo del marketing, y es el lograr visibilidad generando controversia, a través de una situación que no tiene por que ser verdadera. Es lo que los americanos, que siempre son los primeros en todo, bautizaron como shock advertising. Esta estrategia lo que busca no es centrar el mensaje publicitario en un producto concreto, sino en llamar la atención para reforzar la recordación de la marca, el posicionamiento como marca transgresora. Es lo que han hecho marcas como Benetton o Ryanair en los últimos años.

Da igual que el mensaje sea cierto o no, lo que importa es generar polémica para llamar la atención sobre la marca, y sobre los precios bajos que ofrece. Y no señores, no es tirarse un tiro en el pie, porque generalmente es muy efectiva, consiguen su objetivo de grabar a fuego en la psique del consumidor la imagen corporativa de una empresa.

Eso si, son efectivas siempre que uno caiga en el erro de nombrar la marca y seguir contribuyendo a que la bola de la promoción se haga cada vez mas grande, cosa que como ustedes han podido comprobar yo no he realizado en ningún momento.