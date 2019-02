Tiempo de lectura: 2



Miren escribía Gustavo Adolfo Bécquer en sus míticas rimas aquello de “por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso”. Y la verdad que de miradas ha ido la actualidad en las últimas horas por que las que han echado dos personalidades tan distintas como S.M. el rey Felipe VI y Lady Gaga en muy diferentes ámbitos están desde luego dando mucho que hablar.

Estoy seguro que muchos de ustedes habrán visto la imagen del rey de España, clavando sus pupilas sobre el presidente de la Generalidad de Cataluña Joaquín Torra en un acto del Mobile World Congress que tiene lugar estos días en Barcelona. Pocas veces una foto y una mirada dicen tantas cosas, y evocan tantos sentimientos. La mirada de desprecio del monarca es la mirada que compartimos millones de españoles, pero no se confundan, la expresión de Felipe VI es en primer término la del saber estar, la del absoluto dominio de la situación , la de la proporcionalidad frente a quien intenta saltarse las normas que regulan nuestra convivencia.

Es la mirada de un rey, que sabe representar a la institución en todo momento, es la mirada de quien se sabe muy por encima de la estrategia de la provocación fomentada por el indigno presidente autonómico que tiene enfrente, y que representa justamente lo contrario, con su apelación permanente a las bajas pasiones. En definitiva es la mirada, de la seriedad, de la firmeza y de la convicción plena en que con la democracia , con el estado de derecho y la constitución nadie puede. Pocas veces un gesto como ese, una mirada de un rey, le hizo ganarse el respeto de tantos españoles.

Pero como no solo de política vive el hombre, dejen que me fije en otra mirada, la que ayer le dedicaba la cantante Lady Gaga a su compañero Bradley Cooper en la ceremonia de los óscar mientras ambos, interpretaban a dúo la canción de su película “Ha nacido una estrella”. A pesar de que el apuesto y bigardo actor encontró el amor en brazos de la modelo Irina Hayek, la cantante neoyorquina clavó su pupila en Cooper, hasta el punto que los espectadores que lo vivieron in situ en el teatro Kodak de Los Ángeles y los millones que lo vieron por televisión no pudieron abstraerse a un momento mágico de esos en los que la atracción es evidente, y en los que una mirada, radiografía los sentimientos también en este caso, de una gran estrella del star system norteamericano.

La moraleja señores, es que hay miradas y silencios, que valen más que mil palabras, seas el rey de uno de los países más maravillosos del mundo, o una cantante y actriz en la cima del éxito. Y es que ya lo decía Bequer:

¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul,

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.