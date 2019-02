Tiempo de lectura: 2



Noche de emociones fuertes la que vivimos ayer en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con la gran gala de elección de la Reina de carnaval, una gala sobre la que me gustaría sintetizar hoy mis impresiones, y que particularmente me supo a poco, por más que tampoco hay que hacer del asunto una cuestión de estado, tal y como alguno querían en las redes sociales.

Vaya por delante que el alto número de candidatas, un total de 19, siempre condiciona el desarrollo el espectáculo, pero la verdad es que yo encontré la gala de este año algo falta de ritmo. La apuesta por una maestra de ceremonias fue acertada, con una Laura Afonso sobria a la par que solvente, y con un Alexis Hernández que se come el escenario solo con su presencia y dominio de la situación.

Pero hasta ahí, el experimento de dar la responsabilidad de presentar a cantantes o ex reinas fue fallido, y restó brillantez a la globalidad del espectáculo. Esto es muy sencillo, los cantantes deben cantar, las reinas desfilar, y la presentación de la gala hay que dejarla a los profesionales del asunto.

Por lo demás, me pareció que las comparsas deben tener más presencia porque son los grupos que se acomodan mejor y que más pueden sumar a un espectáculo de este tipo, más allá de de que el número con todas los murgas si contribuyó a darle un aire emotivo a la noche.

¿Y la obertura? ¿Qué me dicen de la obertura? A mi particularmente me resultó algo sosa. Sé buscó un cierto efectismo que no está mal, pero yo sigo echando de menos las oberturas noventeras de Azpilicueta con mucha gente sobre el escenario, coches, caballos y sobre todo una música espectacular. Desde mi humilde punto de vista, no se puede abrir una gala con una música tan sosa, y en imperativo darle marcha al asunto desde el principio.

Dejo para el final la actuación de Carlos Baute y Marta Sánchez. Yo particularmente esperaba algo más, por parte de los artistas y sobre el contexto de la actuación, que debe ser un momento central en el desarrollo de la Gala. Y creo que los protagonistas no lograron enganchar del todo con el público, a pesar de la expectación que había creado el reencuentro de este dúo mediático. Lo confieso, mientras Olga Tañón me hizo vibrar el año pasado, Baute y Marta Sánchez me dejaron en un sí pero no.

En definitiva, que el asunto Gala no es una cuestión de estado, pero hombre, todos tenemos nuestro orgullo, y queremos que nuestro carnaval siga siendo el más espectacular de Europa, y siendo una gran Gala, el listón debemos ponerlo todavía un poco más alto.