Tiempo de lectura: 2



Miren un nuevo sondeo electoral que hoy publica Diario de Avisos, daría una mayoría electoral suficiente para gobernar en Canarias a un bloque de izquierdas, encabezado por el PSOE, Podemos y Nueva Canarias. Según esta encuesta, los socialistas serian la fuerza más votada con el 21,9% de los votos, seguidos de CC con el 19,7%, y el PP con el 16,5%.

Con una mayoría absoluta cifrada en 36 escaños, Angel Víctor Torres tendría que sumas los suyos, a los apoyos de Podemos, Nueva canarias y la Agrupación Socialista por la Gomera, para lograr lo que parece ser la gran obsesión de todos ellos: desbancar como sea y al precio que sea a Coalición Canaria del poder.

En cualquier caso hay algunos factores que pueden cambiar notablemente el escenario político canario y ambos vienen por la derecha. Por una parte está la irrupción de Ciudadanos, que hace 4 años quedó fuera del arco parlamentario en función del sistema electoral vigente, una formación a la que este sondeo otorgaría el 9,5% de los sufragios con 4 diputados. Y he de decir que su candidata a la presidencia me parece de momento, una autentica incógnita. Vidina Espino paso por nuestros micrófonos esta semana, y en la entrevista no fue capaz de salir del estricto argumentario escrito de su partido y memorizado a pies juntillas para recitarlo como una máquina. Y francamente, no me parece un buen comienzo, máxime si tenemos en cuenta su trayectoria en medios de comunicación que debería haberle servido para generar mayor empatía con el entrevistador y con el destinatario final de su mensaje, el oyente/elector.

El segundo factor es el aterrizaje también en Canarias de un partido como VOX. Resulta curioso, que este sondeo le otorgue el 7% de los votos con 2 escaños sin ni siquiera todavía conocer a su candidato. La formación de Abascal y Ortega Smith, tendrá su cuota de protagonismo en Canarias seguro, como en el resto de España, fragmentando todavía más el panorama político, y poniéndole las cosas más difíciles a Coalición Canaria en su intento de seguir en el poder.

En conclusión: la clase política canaria tendrá que dar lo mejor de sí, en la búsqueda de consensos y de acuerdos, después de los comicios autonómicos. NO queda otro, y si eso implica dialogar con extraños compañeros de viaje, más de uno tendrá que tragarse algún sapo y hacerlo, porque los canarios no nos merecemos otra legislatura marcada por la inestabilidad.