Miren hoy 8 de marzo son múltiples los mensajes que ustedes van a recibir en referencia al día internacional de la mujer trabajadora. Una jornada que debe servir indefectiblemente para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad, y sobre todo para valorar todas aquellas políticas que deben contribuir a una igualdad efectiva y real entre hombres mujeres, políticas que lógicamente deben tener un marco jurídico acorde a los tiempos que vivimos.

Es innegable, que en el terreno del feminismo se ha avanzado muchísimo. Las dos últimas vicepresidentas del gobierno han sido dos mujeres de dos partidos distintos, las mujeres vienen ocupando ministerios de los importantes, cada vez mas hay más mujeres en puestos ejecutivos de responsabilidad en grandes empresas de este país, en la judicatura, en la medicina, en todas las profesiones liberales…

Pero posiblemente, esto no sea suficiente. Particularmente, creo que en España tenemos la asignatura pendiente de ver una mujer presidenta del gobierno como la señora Merkel, o como Teresa May o Margaret Thatcher en el Reino Unido, y es cierto que todavía hay esferas de poder en grandes empresas, en las que persiste un rancio machismo injustificable, con lobbies que todavía siguen cerrando puertas a las mujeres en puestos ejecutivos.

Y contra todo eso hay que luchar, pero sobre todo creo que hay que buscar la fórmula para que el hecho natural de ser madre, no penalice la vida laboral de la mujer. Ese para mi es el gran problema que desde el ordenamiento jurídico debemos encauzar, y que en ningún caso debe impedir que las mujeres desarrollen su carrera profesional en estricta, plena y escrupulosa igualdad con los hombres.

Dicho todo esto, es imperativo dejar sentada una última aseveración: el feminismo no es patrimonio, como algunas quieren hacer ver, de la izquierda y particularmente de la ultraizquierda. El feminismo extremista hace mucho daño a las reivindicaciones de muchas mujeres, que buscan esa igualdad efectiva con el hombre desde el respeto y desde la convivencia. Agredir, insultar y atacar con las tetas al aire no es feminismo, es un radicalismo extremo que vacía de contenido el mensaje y desautoriza inmediatamente al que lo practique.

No se dejen engañar: el feminismo no es de izquierdas ni de derechas, no podemos permitir que cuestiones que son de sentido común y de justicia se politicen, y que formaciones de ultraizquierda lo intenten monopolizar agregándolo a su marca, etiquetando a sus adversarios políticos de anti feministas. No, por ahí yo no paso, y a mí, desde luego, no me la da