La Asociación de Vecinos Somosierra Activa reclama al Cabildo una red insular de centros de acogida

mañana vamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos zona centro Santa Cruz Silvia Barrera para darnos solución a las personas en situación de vulnerabilidad las personas sin techo que expone esta asociación han crecido el número en los últimos tiempos en el centro de la ciudad zona de la capital tinerfeña fíjense en los barrios Azorín y de Somosierra están preparando por lo menos a las elecciones de vecinos de esta zona está preparando un documento conjunto que van a presentar a remitir al Ayuntamiento a pedir que haya centro de acogida en otros municipios entienden que la situación del albergue municipal al que llegan personas procedentes de otros municipios de la isla está con la zona está siendo numerosas personas que me voy con mi compañero Brian qué tal buenos días hola Guillermo qué tal buenos días vecino de Somosierra verdad efectivamente lo tenemos aquí al lado de Arturo Plasencia qué tal Arturo buenos días muchas gracias por ella llenando la oportunidad de estar aquí y poder expresar nuestra opinión sobre el tema que estamos viendo últimamente que en el barrio de Somosierra y también de los vecinos de Azorín no que digamos que estaban quejándose de que ahí pues muchos indigentes cómo se lo personas sin hogar para ser más específico que están pues en las inmediaciones del Pancho Camurria también los parques públicos nos estamos viendo también un aumento que los servicios sociales del Ayuntamiento Santa Cruz pues no están dando a bastantes hablamos pero solamente con el Ayuntamiento y nos decían que en el albergue hay unas 98 plazas para que pernocten y unos 350 plazas también para para el comedor entonces claro estamos hablando de que a nivel autonómico solamente tenemos este albergue y ustedes lo que piden es una red insular que se encargue también de otros municipios acojan a esta personas efectivamente nosotros estamos elaborando el conjuntamente con la Asociación de Azorín un documento bajo la línea que defendemos es el acuerdo plenario en el año pasado que se aprobó por unanimidad en el Ayuntamiento de Santa de intentar al Cabildo a que cree una red de un Plan Insular de centros de acogida para personas sin hogar que esté orientado a crear un gerente centro en la zona norte en la zona sur y que sea es principalmente para para intentar de ir desde masificando descongestionando el centro de toda la vida que es único en toda Canarias y en todo Tenerife y qué bueno por las circunstancias que otros municipios no hacen sus deberes pues eso emitidos aquí y por muchos recursos que el Ayuntamiento de Santa Cruz Santa Cruz acaba un sobre esfuerzo por crear alternativa siempre se quedan cortas porque hay más demanda qué oferta y no sé si el problema que tenemos constantemente que por mucho que intentes siempre se nos quedan 100 personas que no vas a un sim de usuario pues bueno están esperando a tener una solución Arturo qué tal buenos días vienen personas de otros municipios y por eso pues la acumulación de personas que al final acaban pernoctando en la calle las generaciones del a ver quién está sonando ustedes están los ánimos por ejemplo no solo de todos los municipios de Tenerife sino también que vienen de otro de otras islas entonces nos vemos casos aquí dejé y otras islas y entonces claro la acumulación aquí de gente vamos se masifica esto no tiene no tiene solución entonces pensamos que la alternativa pasa por ahí crear un Plan Insular de redes de centros de acogida pero que a la vez se impliquen todas las instituciones a nivel Estado porque hay temas de Miguel demigrante al a través del Gobierno de Canarias pues porque están llegando personas de otras islas es que salir de Monster High son personas migrantes que hemos comentado menores a lo mejor no sé que salen de esas entro y se ven hay problema personas con problemas alomejor psiquiátricos también que suele haber cuál es el principio un poco que ustedes pues hay de todo un poco te comentaba por ejemplo que también el la responsabilidad del Cabildo en este caso de asumir su papel puesto que se están derivando de hoy principios tanto del Sur como del Norte y entonces no encontramos que esto es un cóctel que hay perfiles de todo tipo hay por ejemplo personas con discapacidades hay personas en temas de alcoholismo de adicciones hay personas que son migrantes hay personas que podían estar en pues un geriátrico porque son personas mayores y entonces este es todo un cóctel de mezclado aquí en mismo centro que habría que no solo de masificar descongestionar sino incluso algunos hasta la que tienen problemas de salud mental que habría que por lo menos hacerle un seguimiento si no son agudos en esos centros un seguimiento específico entonces claro eso creo una situación que bueno que es compleja no es dentro de un centro social de estas características personas por el Ayuntamiento en su momento fue localizado a esas personas pero el entorno del pabellón Pancho Camurria cuántas personas puedan el pernoctando en este momento Arturo ahora mismo hay menos nos consta que incluso este fin de semana pasado ya es la Unidad Móvil de aceite había gustado la suma he estado contactando con ellos porque precisamente es que lo curioso es que son usuarios de son usuarios del Centro Municipal de acogida del albergue entonces que van a estar en el en el entorno porque pues porque están utilizando los servicios tecnológicos y humanos entonces nosotros vamos a comer allí empezamos un servicio pero no quieren dormir porque se quejan de que las camas por poner un ejemplo en la calle a una cama con chinches obviamente yo pienso que más bien es una disculpa justificativa un poco yo no creo en un centro que reúne muchas condiciones de higiene y sanitarias muy actualizada y una institución pública yo pienso más bien qué es que me están dando un poquito es son dos o tres personas siempre que escriba un poquito la disciplina de un centro un horario para la comida un notario para acostarse se te no se le permite tomar por ejemplo y entonces pues me quedo por fuera porque yo por fuera voy uso las instalaciones uso el servicios soy usuario pero a la vez la disciplina el centro pues no no la llevó a cabo porque no nos acoge a mis circunstancias personales estas personas con adicciones momento algún tipo de problema de seguridad en el barrio del Actur hombre vamos a ver es un colectivo y ya estamos hablando cuando qué dos veces al día se ponen en una fila para entrar comedores y tanto al mediodía como por la noche entonces siempre puede haber alguna incidencia estar en todo normal nada habido casos puntuales pero más bien de otra historia no tienen que no le podemos diabolizar que son gente que son indigentes que espero que sí ayuda efectivamente esas personas que yo nadie quiere una cerveza y especialmente de qué horario tiene justo es el que hay una red celular por algún centro más para que no esté colapsada toda esa zona cuando se lo tengo que preguntar porque quieras alguna semana entrevistamos a una vecina que no te compañero Bryan estuvo por allí y hablamos incluso alguna actividad de prostitución y si tú me confirmas ese dato no yo sinceramente una cosa que desconozco no puedo afirmar algo que desconozco que le comentaba aquí el quiero que bueno como todos los barrios en todas las esquinas sitios donde hay parques grandes a los contornos y tal que pueda ver caso un caso aislado de una pareja que va en su coche y práctica o algo eso yo puede ser que hayan habido ahora afirmar que hay actividades de institución yo no me atrevo a confirmarlo porque lo desconozco a realmente bueno más que el Ayuntamiento el camino es el que tiene la pelota en tu tejado Ayuntamiento aprobó en su pleno el año pasado en septiembre por unanimidad instar al la moción entrar al Cabildo hombre nos gustaría que efectivamente que nos recibirá el Cabildo o poder participar en algún algún Pleno o algo donde poder leer poner nuestra circunstancia y presentarle que no solo nos venimos a quejarse no que venimos a proponer una solución alternativa que es lo importante noticia pues nos lo comunicara si la contaremos por supuesto aquí en la Cadena COPE de acuerdo pues muchas gracias de acuerdo un abrazo si mira me llamó la atención a lo que dijo Arturo de que las condiciones también del albergue pues que no están aptas para todo el mundo que no todo el mundo le gusta tener unos horarios concretos estará cierto ahora ya dentro de un techo de tener como ciertos condicionantes no y él algo que nos explican bastante desde la playa del Parque Marítimo lo que si nos entrevistamos en más de una ocasión allí y además de las chinches pues también hay que decir que preferían esa sensación de libertad que está cumpliendo unos horarios efectivamente muy bien gracias