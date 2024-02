0-0:Sigue el Tenerife jugando con fuego

Frente al FC Andorra no se pudo contar con Jose León que fue baja por sanción y tras no prosperar el recurso del CD Tenerife picia el resentado tanto en el Cómite de Competición y Apelación.Fer Medrano tras ser seria duda por lesión a lo largo de la semana,Asier Garitano lo colocó en el once titular.Roberto López uno de fijos se quedó en el banquillo y los nuevos fichajes siguen en el equipo titular tanto Álvaro Jiménez como Rahmani y la gran novedad la titularidad de Sergio Gónzalez que acompaña a Sipcic en el eje central.Los Andorranos penúltimo clasificado y un Tenerife que parte décimo quinto con 32 puntos.









El primer cuarto de hora el Tenerife estuvo muy desdibujado y el equipo de Eder Sarabia se manejó mejor que los blanquiazules y tuvieron algún acercamiento al área como la de Álex Calvo.En el 16' vino de las botas de Álvaro Jiménez la mejor acción que cruzó desde la derecha al centro del área y cedió a Rahamani que no definió ante el portero Nico Rati.Enric Gallego 24' casi marca para el Tenerife en un gran pase de Aitor Sanz y el Andorra creo peligro por mediación de Karrikaburu en el 38' que Soriano evitó el peligro.Se llegó al descanso sin prolongación decretada por Fuente Molina,en un mal partido de los dos equipos.





Se inicia en el segundo periodo con control del Andorra y entrenador del Tenerife intenta cambiar la dinámica con un doble cambio, ingresan en el terreno de juego Waldo y Ángel y salen Rahmani y Álvaro en el 57'.Un minuto más tarde Sergio Molina casi marca pero su disparo se fue a las nubes con suerte para el Tete.





El Tenerife dura sólo doce minutos en el campo con dos delanteros (Enric y Ángel) y con (0/0) por que en el 69' Garitano realiza otro doble cambio entrando Bodiger y Roberto López retirando al capitán Aitor Sanz y el mencionado Enric Gallego.





En la recta final, minuto 83', en una espléndida acción atacante del Andorra en un centro desde la izquierda llegó al segundo palo remató Karrikaburu y rechazó Juan Soriano.El colegiado valenciano Fuentes Molina decreta prolongar cuatro minutos de los cuáles no sucedió nada resañable,eso sí Garitano realizó otro cambio entrando Teto ante el desespero de los 14824 espectadores.





Finalizo con 0/0 y pitada tímida a los blanquiazules,suma ya 33 puntos los mismo que tienen Racing,Eldense,Mirandés y Real Zaragoza en zona de la tabla que miras más para la zona de descenso que en la zona noble de la clasificación.Próximo domingo a las 13 horas Villareal B-Tenerife.

