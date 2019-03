El tuit que salvó de la ruina a una pizzería de Tenerife

Las redes sociales no paran de sorprendernos, en este caso, se trata de una pizzería de La Laguna, en la Avenida de la Trinidad, que se ha hecho viral después de que la hija de la propietaria publicase en Twitter, una relato en el que solicitaba ayuda para poder llenar el local de su familia, la pizzería Nisa, la cual tras abrir hace escasos meses pasa por una situación complicada, el mensaje en concreto decía: “mi madre abrió una pizzería hace unos pocos meses en La Trinidad y verla así de vacía me entristece un montón. Ojalá la magia de Twitter llegue a alguien que le guste probarlas”, y vaya si la magia llegó porque al momento de redactar esta noticia, la publicación alcanzaba casi los 50.000 retuits.

El lunes la madre de Nisa Fumero, y propietaria, María del Pino Betancor, pasaba por los micrófonos de La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo quien quería dar las gracias a “todos aquellos que se han pasado por el local, son muchísimos y, eso hace feliz. Mi hija colgó mi la imagen sin mi permiso, a escondidas”. Betancor quiso aprovechar la ocasión para solicitar ayuda, pero no para ella, sino para alguien que pasaba por la pizzería porque dice que “antes venía un hombre que me pedía leche y algún pedazo de pizza para él y su mujer, pero hace días que no lo veo y estoy preocupada, solo espero que esté bien”.

Este local no es la primera vez que se hace viral, el pasado mes de diciembre saltaba a los medios después de que un usuario colgase una imagen con un cartel en el que ofrecía comida gratuita para aquellas personas que pasasen hambre.