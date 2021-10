El Lenovo Tenerife pierde en Luisburgo (80-69)

El Lenovo Tenerife disputó este miércoles su tercer encuentro de la fase de grupos de la Basketball Champions League, visitando la pista del MHP Rieseng Ludwisbourg donde cayó por 80-69 El conjunto aurinegro que viajó con todos sus jugadores disponibles, no alineó a Emir Sulemanovic por decisión técnica. Txus Vidorreta decidió dar de inicio el crédito en el quinteto inicial a Fitipaldo, Sasu Salin, Joan Sastre, Aaron Doornekamp y Fran Guerra.. Los primeros ataques del equipo aurinegro no fueron nada acertados y el cuadro isleño no fue capaz de buscar sus primeros puntos hasta llegado el minuto cuatro y desde el tiro libre gracias a los que dispuso Julian Gamble, aunque el pívot americano falló sus dos intentos. Fue Sastre desde la línea de tres puntos quien acertó en su primer intento mediado el primer acto. A pesar de ello, el tiro exterior de los locales era efectivo y doblaban en el electrónico a los aurinegros hasta que Sergio Rodríguez clavó el segundo acierto del Canarias para poner a su equipo a dos puntos (10-8 Min.6). Con la entrada de Huertas y Wiltjer buscó Vidorreta un tipo distinto de ritmo en los suyos y el cuadro bávaro se vio obligado a subir el listón defensivo con mayor riesgo de cometer una serie de faltas que si fueron sancionadas por los colegiados. Un final muy apretado de cuarto con una triple espectacular a una mano de Justin Simon daba ventaja a los locales al concluir el primer acto.

El segundo cuarto comenzaba con Simon haciendo una acción de dos más uno que dejaba en evidencia la defensa canaria, que no era la mejor especialmente a la hora de capturar el rebote bajo el aro que defendía. Esto generó la máxima ventaja hasta el momento del cuadro alemán que seguía marcando el ritmo de juego a su gusto (24-17 min.12). Una nueva triple de Hulls confirmaba el mal momento de los aurinegros que apenas podían seguir el ritmo del MHP Riesen, que seguía jugando a realizar el mayor número de tiros posibles y obligaban a Vidorreta a parar el partido cuando los suyos caían de diez puntos a seis minutos del descanso (29-19 Min.14). En ese momento la carta de tiro presentaba el doble de lanzamientos por parte de los locales de los que habían ejecutado el equipo canario. Los triples del rival liberados, los rebotes concedidos y la falta de efectividad defensiva llevaban al Canarias a no meterse en el partido y dejar que su rival siguiera mandando con autoridad mientras Justin Simon seguía con su espectáculo anotador. Todo esto conausencia de faltas pitadas a los locales que abordaron los dos últimos minutos con su casillero de faltas de equipo a cero y once abajo (39-28), con el cuadro bávaro anotando hasta 17 puntos de segundas opciones concedidas por parte de los tinerfeños que se fueron al descanso con doce de desventaja (43-31).





Con mucho trabajo por delante e intenciones de recortar la desventaja adquirida buscó el Canarias meterse en un partido que ya de por si tenia complicado pero los errores se repetían aunque una triple de Salin rompía la barrera psicológica de los diez puntos y los isleños trataban de crecerse (47-38 Min 24). Un intercambio continuo de canastas no le valía al equipo tinerfeño y hacía falta algo más para aspirar a meterse en un encuentro donde el equipo local seguía excediéndose en los tiros mientras que Salin afinaba su puntería con otros dos aciertos desde la línea de tres puntos. La dureza del cuadro alemán se hacía notar con Gamble como víctima cuando el americano fue objeto de una falta realizada por Baehre quien rozó la antideportiva. A todo esto los de Vidorreta se habían acercado un poco a su rival en el electrónico gracias al acierto de Gamble desde el tiro libre poniendo el 53-46 con cuatro minutos aun por disputar del tercer acto. Los errores cambiaron entonces de bando y el Canarias se aprovechó de ello para volver a meterle el miedo en el cuerpo a su rival. Una triple de Fitipaldo a un minuto del final hizo saltar las alarmas en el banquillo teutón cuyo entrenador paraba el partido con cuatro de ventaja (55-51 Min.19) para terminar cerrando el cuarto con seis de desventaja tras el triple de Hulls sobre la bocina (58-52).





Vidorreta pedía respeto a los colegiados a la hora de tomar sus decisiones y el técnico vasco era sancionado con falta técnica para colmo de males que mantenía al Riesen de nuevo por encima de la decena de puntos de ventaja. Con dos bases lo intento el Canarias en busca de ese desequilibrio necesario para lograr el milagro aunque el equipo local no estaba para conceder licencias a los tinerfeños que una vea mas volvían a caer en errores del pasado. Una canasta de Simon que firmaba su punto número catorce obligaba a Vidorreta a parar el encuentro en busca de reorganizar a los suyos cuando de nuevo la desventaja estaba por encima de los diez puntos. La herida era demasiado grande y al Canarias se le acababa el tiempo y le faltaba fuerza, garra y acierto pues no era capaz de amenazar la hegemonía de su rival en el electrónico a pesar de los intentos desde el perímetro de Salin quien era sancionado con la tercera técnica a un miembro del equipo tinerfeño ante el júbilo del público alemán que celebraba el triunfo mientras el técnico del cuadro teutón repartía minutos para los menos habituales. Un marcador que se detuvo en el 80-69 con protesta para los colegiados de Vidorreta quien no se mostró nada satisfecho de la labor arbitral.