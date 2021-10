Partido no apto para cardíacos el que se jugó entre el Obradoiro y el Lenovo Tenerife correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa y que finalizó con victoria visitante por 81-84 tras ir cayendo en el primer acto por catorce puntos de desventaja, con lo que el cuadro canario fue capaz de sacar adelante a golpe de riñón un envite que se complicó desde el primer momento.

Ni el aficionado aurinegro más optimista podía pensar que tras los diez primeros minutos el Lenovo Tenerife iba a lograr la victoria en Fontes do San esta tarde noche ante el Obradoiro. Un encuentro que se caracterizó por la pésima salida a escena de los tinerfeños en los peores diez minutos que hasta el momento ha jugado el equipo de Txus Vidorreta, que no era capaz de centrarse y daba facilidades a los gallegos. Solo Wiltjer anotaba siete de los nueve puntos en este periodo para la causa tinerfeña en un cuarto en el que era mejor olvidar tantos errores cometidos en forma de balones perdidos y rebotes concedidos al rival bajo el aro en el que se practicaba la defensa. Una situación que daba ventaja de catorce puntos al finalizar el acto (23-9) y que hacía pensar en la peor pesadilla en vísperas de Halloween para la parroquia aurinegra que no daba crédito a que su rival le doblegara en rebotes y firmara una serie de 5/6 desde la linea de tres puntos.

En la reanudación los aurinegros intentaban arreglarlo pero la selección de tiro no era la mejor mientras que Obradoiro seguía apretando en los primeros minutos aunque el cuadro canario empezaba a ajustar atrás para no dar tantas facilidades como las permitidas en los primeros diez minutos. Gamble se ponía el mono de trabajo para no permitir rebotar con tanta facilidad a Birutis y las tornas parecían ir cambiando conforme se desgranaban los segundos en el electrónico. Fitipaldo y Huertas comenzaban a carburar en ataque mientras que Wiltjer era la otra referencia para que los canarios apuraran sus opciones y fueran capaces de firmar un parcial de 19-29 para que llegados al descanso el Canarias recortara la desventaja a tan solo cuatro puntos (42-38).

Cargados de intenciones de meterse en el partido, los visitantes querían seguir apretando y tratando de tu a tu a un Obradoiro que seguía teniendo un poder en ataque superior al del rival aunque comenzaba a fallar en la selección de tiro. Esto daba confianza para que el Lenovo Tenerife buscara soluciones para seguir apretando el electrónico con Gamble volviendo loco a los pívots gallegos. Moncho Fernández comenzaba a tomar conciencia de los problemas que el equipo tinerfeño le iba a poner en la recta final del encuentro a pesar de la ventaja a la que llegaban los suyos al finalizar el tercer cuarto (62-56) con un encuentro completamente abierto y en el que cualquiera de los dos equipos podía llevarse el triunfo en juego.

El último periodo comenzaba con una sucesión de errores que ambos equipos protagonizaban, dueños de una tensión y de un cierto miedo a mandar a su rival. Birutis no tenia tanta claridad en la zona aurinegra y Gamble, quien acabó el partido con un “doble doble” (14 puntos y 10 rebotes), terminaba ganando esa guerra con la eliminación del lituano a mediados del cuarto en el que no fue capaz de aportar en facetas ofensivas para su equipo. Moncho Fernandez trataba de trampear el duelo con movimientos como los de Okouo y Beliauskas, pero la mano no le temblaba a los canarios que desde el tiro libre eran capaces de seguir sumando gracias a Sulemanovic que hizo seis puntos en el ultimo cuarto con aciertos desde el tiro libre y una acción de dos mas uno que ponía al Canarias por delante en el marcador por primera vez en todo el encuentro. Una ventaja que costó cobijar hasta que llegó el último minuto en el que Huertas perdía un balón para que Ellenson pusiera las tablas en el marcador a diecinueve segundos para el final (81-81). Vidorreta paraba el partido para sacar la pizarra y ordenar la última jugada, poniendo el balón en movimiento desde el campo de defensa. Una acción en la que Huertas terminó conectando con Wiltjer, quien desde la esquina derecha del ataque tinerfeño terminó anotando de tres con apenas un segundo en el marcador y sin tiempos muertos para el conjunto gallego. Un triunfo que devuelve la moral aa los tinerfeños y ayuda a recuperar buenas sensaciones a los aurinegros tras dos derrotas en competición domestica y europea.