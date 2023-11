El drama de la dependencia en Canarias: “Me contestaron dos años después y con mi padre fallecido"

Una ayuda social que no llega y una esperanza que se acaba apagando. Así es la historia de Javier, un ciudadano canario que ha denunciado ante los micrófonos de Herrera en COPE Canarias el caso de su padre: con un delicado estado de salud y diagnosticado con prostatitis. A mediados del año 2021, Javier y su hermano decidieron pedir la ayuda social a la dependencia. Una ayuda que, por ley, no puede demorarse más de 6 meses en resolverse. Sin embargo, los usuarios canarios deben esperar 687 días para ello, alrededor de dos años.

Durante ese tiempo, el padre de Javier permaneció ingresado, en primer lugar, y más tarde, atendido por enfermeras costeadas por Javier y su hermano. “Es lamentable que un hombre que ha dedicado su vida entera a trabajar y a sacar nuestra tierra adelante, acabe recibiendo este trato por parte de las administraciones”. Javier, además, confirma que, con una pensión de 800 euros, las posibilidades de atención son nulas: “Mi padre tuvo atención porque mi hermano y yo se la pagamos. De no ser así, sería imposible”, ha sentenciado.

El padre de Javier falleció este pasado mes de mayo. Pero el sufrimiento no acabó aquí. A principios de este mes de noviembre, Javier recibió una carta de la Consejería de Bienestar Social reclamando, todavía, más documentación para aprobar la ayuda a la dependencia reclamada dos años atrás.

El deseo familiar de descansar en paz

Javier podría seguir con su proceso para reclamar la ayuda que le correspondía de estos años, en los que él mismo ha sido el encargado de costear la atención a su padre: “Lo he pensado, pero no me quedan fuerzas. No me apetece hablar de dinero cuando es un ser querido como un padre lo que se ha perdido por el camino”. “Solo tengo ganas de descansar en paz y recordar a mi padre como la persona trabajadora que fue”.