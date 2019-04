“Antes de aceptar el borrador, hay que revisarlo”

Cuando apenas llevamos cuatro días de plazo de la declaración de la Renta, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, asegura en La Mañana en Canarias, que “los contribuyentes deben revisar todo antes de confirmar el borrador, porque hay 25 deducciones que si el ciudadano no las hace constar, la Agencia Tributaria no lo sabe y no podrá verse beneficiado”.

Rosa Dávila ha adelantado que se trata de cerca de 150 millones que los obligados tributarios, se pueden deducir “pero solo si lo hacen constar, porque no es posible que se sepa todo”. Dávila dio otro dato, y es que desde que se pueden deducir las lentillas o las gafas, más de 84.000 personas se han beneficiado de esta medida.

Gafas, médicos o cuidado a mayores entre los gastos deducibles

La consejera responsable del área ha recordado alguno de los gastos que se pueden deducir “hay multitud de gastos que se incluyen en las bonificaciones, pero si hay que saber que solo se aceptan los pagos que se realicen con tarjeta. Debe quedar claro que la factura ha sido abonada por quien realmente dice haberlo hecho, es por ello que no vale el pago el efectivo”.

En los dos primeros días de campaña, más de un millón de contribuyentes habían presentado ya la declaración de la renta, un 22% más que el año pasado, según datos de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes tendrán hasta el día 1 de julio para presentar su declaración.