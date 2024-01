La gripe estacional pone en alerta al personal sanitario en Canarias: “Lo peor está por llegar”

Muchos canarios han dado la bienvenida al año nuevo con ilusión, una lista de propósitos y una gripe de campeonato. Y es que las infecciones respiratorias están siendo la tónica habitual de estas últimas semanas. Gripe estacional y COVID son las principales causantes de este problema, pero también la falta de prevención. “Nos espera un mes de enero durísimo”. Esta es la valoración de Antonio Sierra, Catedrático de Microbiología y Medicina Preventiva de la Universidad de La Laguna en los micrófonos de Herrera en COPE Tenerife.

“Yo sí me vacunaría aunque no perteneciera a un grupo poblacional de riesgo”, apunta Sierra. Los datos reflejan que de los más de 2,2 millones de personas en el archipiélago, tan solo se han aplicado 300.000 vacunas. El catedrático ha animado a la población a ponerse la vacuna: “Tienen un precio accesible para todos los bolsillos y, con ello, nos ahorraremos cuadros que, aunque no han sido necesarios de hospitalización, están teniendo síntomas graves”.

El personal sanitario recomienda evitar espacios muy concurridos, quedarse en casa ante cualquier síntoma de infección e, incluso, el uso de mascarilla para evitar cualquier tipo de contagio.

Una persona recibiendo la vacuna de la gripe





Una situación que irá en aumento

Hasta ahora, los datos han arrojado una incipiente tendencia al alza, con un aumento de los infectados del 10% semanal, hasta situarnos en los 1328 afectados por cada 100.000 habitantes, por los tan solo 927 de hace 15 días.

Y, aunque la saturación de hospitales, con 14,6 hospitalizaciones de media por las 21 de toda España, es inferior en Canarias, las urgencias no han dejado de recibir a pacientes con este tipo de afectación, lo que mantiene alerta a los hospitales para mantener el seguimiento de una campaña de gripe estacional que se prevé que alcance su pico en las próximas 4 o 6 semanas.