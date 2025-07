¿Tienes miedo a volar en avión? Estos son los consejos de una psicóloga experta en el tema: "Es una respuesta fisiológica del cuerpo"

Sudores fríos, palpitaciones, ganas de salir corriendo... Si te sucede esto justo antes de coger un avión, puede que este artículo de interese. Estamos de vacaciones, hay mil planes y entre ellos muchos viajes. Seguro que conoces a alguien, o eres tú mismo, que le aterra el hecho de subirse a un avión para ir a otra isla, a la península o a otro país. Viviendo en una Isla y en esa situación, solo hay tres opciones: coger un barco para desplazarse, quedarse en la Isla sin salir, o enfrentar el miedo.

La compañía canaria Binter lleva más de 20 años organizando el curso Volar sin miedo para que los usuarios puedan sobrellevar este problema. Marisol Jiménez es psicóloga e instructora de estos cursos y nos atendía esta mañana en Herrera en COPE Tenerife. Explica que es un miedo mucho más común de lo que pensamos: "Da la sensación de que eres tú, pero hay más personas de lo que tú crees. Es decir, el porcentaje realmente es cuatro de cada seis personas". Este miedo puede llegar a ser muy limitante, no solo para viajes de ocio sino también para las personas que necesitan salir de la Isla por problemas médicos o por necesidades laborales.

un miedo irracional

En lo que se refiere a las causas, la psicóloga apunta que puede ser por un problema de claustrofobia, aunque también la sensación de no controlar la situación: "La sensación que se tiene en el aire es totalmente diferente a la que tenemos en tierra. Y esas sensaciones son las que nos asustan porque ahí se unen dos cosas más importantes, lo que decíamos antes, y la falta de control". El ser humano necesita tener la capacidad de controlarlo todo. Y en un avión te pones en manos de alguien que no sabe quién es, las sensaciones que hay y la aeronave en sí es desconocida. Ahí se acentúan todos los miedos y ahí es donde todo va sumando.

Pexels Cuatro de cada seis pasajeros tiene miedo a volar

"Date cuenta que el mayor miedo a veces no es al avión, sino el miedo a morir, porque ahí me va a pasar algo", explica. La sensación es tan desagradable que el pasajero piensa que va a morir de ansiedad, lo que provoca que aumente todavía más ese malestar. "Es una respuesta fisiológica del cuerpo. Tu cuerpo se prepara porque tu cabeza le está diciendo que vas a ir a un sitio peligroso donde vas a morir".

calmar la ansiedad

¿Cómo podemos gestionar estas respuestas a la hora de subir a un avión? La psicóloga primero nos recomienda que no cojamos el toro por los cuernos. Es decir, normalmente el pasajero ha pasado mucho tiempo evitando coger el avión por miedo, por lo que sería un error demostrar una valentía exagerada y luego sufrir las reacciones. Una vez tomado el primer paso, lo primero es aceptar las reacciones de nuestro cuerpo: "No nos podemos asustar porque si no lo que hacemos es que durante todo el vuelo estamos en tanta tensión que al final no disfrutamos de nada".

Las técnicas para calmar esta ansiedad son muy básicas: la primera, respirar de manera consciente. De esta forma, en un momento de hiperactividad, nuestro propio sistema de respiración se acelera. Si paramos y respiramos de manera consciente le mandamos una señal a nuestro cerebro de que no estamos en peligro: "Cojo aire por la nariz y lo voy soltando despacito por la boca, despacito por la boca. Entonces solo con eso ya baja un poco la intensidad de la ansiedad".

Pequeños gestos que podemos hacer para que el cerebro entienda que no tiene por qué estar en esa alerta" Marisol Jiménez Psicóloga

"Otra de las técnicas es movernos un poquito y refrescarnos, sobre todo la parte del cuello y toda la parte mandibular con cosas frescas". Jiménez pone el ejemplo de un pequeño ventilador que nos refresque la zona, ya que así se activa el nervio vagal lo que hace que a su vez se desactive el sistema simpático, el que se activa cuando estamos en una situación de emergencia. "Son pequeños gestos que podemos hacer para que el cerebro entienda que no tiene por qué estar en esa alerta, es sacarlo de esa alerta".

no somos ingenieros aeronáuticos

La manía de buscar cifras o estadísticas también aumenta la ansiedad. Si leemos sobre las causas de un accidente aéreo lo más probable es que no entendamos qué sucedió y eso nos genere más preguntas: "Lo único que estamos haciendo es intentando corroborar que yo tengo que tenerle miedo a este aparato". En lugar de eso, deberías concentrarte en estudiar el número de vuelos que has hecho y cuáles de ellos has tenido una supuesta mala experiencia: "Ante una situación que se movió mucho más al aterriza. Es un movimiento, no hay nada grave, pero tú lo vas a interpretar como que fue el peor vuelo de tu vida".

Recordemos que la mayoría de personas no somos ingenieros aeronáuticos y al ser un medio desconocido, tendemos a relacionar la situación a lo que conocemos, como por ejemplo ir en un coche. Este paralelismo es erróneo: "Nosotros nos movemos hacia adelante o hacia atrás, no de arriba a abajo. Como no lo tenemos integrado, nuestro sistema se pone en alerta". La turbulencia es donde más se agrava esta sensación, por la interpretación que le da el cerebro a estos movimientos desconocidos.

Pexels No estamos acostumbrados a movimientos de arriba y abajo

Lo más importante es que estos cursos están programados para que los pasajeros vuelvan a conectar con algo que a lo mejor les gustaba, porque según la psicóloga, la mayoría de las personas son voladores pero por situaciones a veces externas se dispara la ansiedad. "Ojalá que esto ayude a que volvamos a salir, porque un canario que no pueda volar... está enjaulado", apunta Jiménez.