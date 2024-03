Temor por las fotos manipuladas de una menor en La Salle: “Los agresores quedarán impunes”

Desesperación. Esta es la sensación que reina, a día de hoy, en la casa de la menor que sufrió acoso escolar hace unas semanas en el Instituto 'La Salle' de Santa Cruz de Tenerife, al descubrir que algunos compañeros suyos, en la clase, difundieron fotos íntimas suyas, editadas mediante la inteligencia artificial. La madre de la afectada, María, con nombre ficticio, ha denunciado la inacción del colegio, ya que desde entonces no han respondido a sus propuestas: “Hemos enviado varios correos electrónicos y no hemos recibido ningún tipo de respuesta. No sé qué castigo habrán tenido los agresores. Desde luego, la víctima, mi hija, ya ha sido cambiada de colegio”.

Desde la denuncia de estos documentos en varios grupos de Whatsapp de los alumnos del centro, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias abrió una investigación al respecto para conocer de primera mano todos los detalles sobre este incidente. La semana pasada, precisamente, María mantuvo una reunión con la adjunta de Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, quien dejó claro que les proporcionarían todas las herramientas para llegar al final del asunto.

María ha descrito algunas de las reacciones físicas y psicológicas de su hija, después de recibir el acoso: “Mi hija manifestó que no quería volver al centro. Decía, además, que tenía dolor de barriga. Hubo una semana que solo fue a hacer un examen. A raíz de ver aprobado su cambio de instituto, la situación fue normalizándose y poco a poco fue recuperando la normalidad. Tengo miedo a que queden secuelas en el futuro”.





Los acosadores, sin castigo





La actuación de los menores implicados en esta denuncia por acoso escolar podrían incurrir en varios delitos contra la libertad sexual, extorsión, amenazas y coacciones, como ha confirmado en COPE Canarias el director del observatorio de delitos informáticos de Canarias, Sergio Díaz.

De momento, se desconoce qué tipo de castigo han recibido los implicados, algo que desconcierta, todavía más, la sensación que se le queda a María: “Se declinó por omisión de respuesta la activación del protocolo de protección de mi hija. Pero esto no es solo una cuestión propia mía. Hay más de mil niños y niñas en ese centro que están desprotegidos”.