Loro Parque Fundación cierra un año de éxitos y encara 2023 con más de 60 acciones

Loro Parque Fundación cierra un año de éxitos celebrando en diciembre, como broche de oro, el 50 aniversario del parque. A lo largo de estos años, la institución ha colaborado con proyectos en todo el mundo donde las especies de loro siguen teniendo un protagonismo especial al considerarse los“abanderados” de los ecosistemas donde habitan.

Durante la pandemia, a pesar de que el parque estuvo cerrado, se mantuvieron todos los compromisos con los proyectos de conservación y gracias a ello, en 2023 la Fundación casi alcanzará los 26 millones de dólares invertidos en la conservación de los animales más amenazados.

En declaraciones ofrecidas a COPE CANARIAS, el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia, hizo balance de 2022 y también habló de los proyectos que tienen en la hoja de ruta para el próximo año. Almunia incidió sobre todo en la importancia a proseguir con los proyectos que están en marcha: “la mayor parte de los proyectos de la fundación representan una continuación de los esfuerzos realizados en los últimos años, ya que para el éxito de las acciones de conservación de la biodiversidad es importante mantener un trabajo a largo plazo”.

“El mejor resultado que puede conseguir un zoológico”

Este año, gracias al trabajo de Loro Parque, se han sumado dos especies a las diez rebajadas de categoría en la Lista Roja de la UICN, por lo que el total de especies que han conseguido alejar de la extinción es de 12. “Es un logro que visibiliza lo que tiene que ser el mejor resultado que puede conseguir un zoológico y lo hemos conseguido en 12 ocasiones. Es el mejor logro en todos estos años”, declaró con orgullo el director.

Otro de los grandes éxitos de 2022 es que se han reintroducido en la naturaleza 8 guacamayos de Lear nacidos en Loro Parque Fundación y una de las parejas que se han formado en la naturaleza ha criado a su propio pichón, demostrando que se han adaptado perfectamente a la vida salvaje. Según Almunia, este hecho es de gran importancia ya que una de las críticas a la introducción de animales en la naturaleza es que no sobreviven. El científico comentó que es muy complicado el trabajo que hay detrás, “ es un proceso muy largo de readaptación y lo que se ha demostrado es que funciona y que los animales reintroducidos se reproducen y eso es absolutamente el mayor ejemplo de que el trabajo de los zoológicos es realmente útil para rescatar animales en peligro de extinción”.

Loro Parque Fundación también ha firmado un convenio con la Species Survival Commission de UICN para crear el Center for Species Survival Macaronesia en Loro Parque Fundación, lo que colocará a la Fundación entre los principales agentes de conservación a nivel nacional. También se ha acordado con el Gobierno de Canarias extender el proyecto CanBIO a 2023 para evaluar el estado de 39 especies canarias críticamente amenazadas en la Lista Roja de la UICN y de las que, el 90%, son endémicas de nuestras islas.

Acciones y proyectos para 2023

En 2023, la Fundación casi alcanzará los 26 millones de dólares invertidos en la conservación de los animales más amenazados y las acciones previstas abarcarán 61 entre proyectos de conservación terrestres y marinos “in situ”, así como actividades de investigación científica desarrolladas “ex situ”. El presupuesto de Loro Parque Fundación dedicado a proyectos de conservación y acciones de investigación científica superará el año próximo 1,3 millones de euros, elevando la cifra total invertida en conservación de la naturaleza desde 1994 hasta los casi 26 millones de dólares.

No obstante, hay algunos proyectos nuevos, y también novedades en alguno de los que continúan. Entre los proyectos terrestres hay dos nuevos, uno que evalúa el hábitat del loro de El Cabo en Sudáfrica y otro que determinará el estado de conservación del guacamayo verde en el departamento de Córdoba, en Colombia. Según informó Almunia, “ cada año reunimos a nuestro comité de expertos y estudiamos las solicitudes recibidas. Estos dos proyectos son de especies de loros que vienen asociados a dos ecosistemas muy importantes y va a ayudarnos a visibilizar a la población local y los problemas de la especie y así poder llegar a reducir su amenaza”.

Otros de los nuevos proyectos están enfocados a cuestiones de salud animal, como el que se centra en el desarrollo de técnicas ultrasensibles para la detección de patógenos en loros u otro que propone buscar el papel de los microbios resistentes a los antibióticos en los cetáceos de Canarias. Desafortunadamente nuestro uso de antibióticos está tan generalizado que existe un “uso de la resistencia bacteriana en el ambiente y este proyecto consiste, aprovechando la red de varamiento que se producen en las islas poder tomar muestras y saber si también esto se está produciendo de manera generalizada en el medio marino”, declaró el director de Loro Parque Fundación.

El proyecto de marcaje de tortugas bobas rescatadas y rehabilitadas también se renueva en colaboración con el departamento de física de la Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC con el uso de marcas que permiten obtener información de variables oceanográficas, convirtiendo a los animales en colaboradores científicos para conocer mejor la estructura del océano.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la forma de elegir los proyectos que apoya la Fundación, Javier Almunia dijo que “buscamos proyectos que necesitan financiación a día de hoy, intentamos ir donde todavía no ha ido nadie a ayudar”. Por ello no paró de incidir en la importancia de no dejar de sostener el apoyo a los proyectos “con algunos llevamos trabajando más de 20 años y muchas veces para lograr un cambio en la naturaleza requiere mucho tiempo, por eso nuestra principal labor es mantener en activo los proyectos”. El director quiso también a alertar de que, si se continúa con el ritmo de extinción, pueden llegar a desaparecer al menos el 25 por ciento de las especies que habitan el planeta.

*Escucha la entrevista completa a Javier Almunia sobre el balance de la Fundación pulsando play bajo la foto de portada

*Escucha la entrevista completa a Javier Almunia sobre los proyectos 2023 de la Fundación Loro Parque en este link:

https://www.cope.es/emisoras/canarias/la-manana-canarias/audios/loro-parque-fundacion-acometera-acciones-para-conservacion-biodiversidad-2023-20221228_2141786