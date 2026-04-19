Jonay Alemán, adiestrador canino, advierte del riesgo de humanizar a los perros: “Confundimos el cariño con tratarlos como personas y eso perjudica su bienestar”

El debate sobre la humanización de las mascotas está más presente que nunca. En una entrevista en el programa ‘Herrera en COPE Canarias’ con Roberto González, el experto en adiestramiento canino Jonay Alemán ha analizado esta tendencia. El fundador de JAG’OG CANARIAS ha afirmado que, aunque querer a un perro no es el problema, sí lo es “confundir el cariño con la humanización”.

Alemán ha señalado que prácticas como ponerles abrigos o llevarlos en carritos son un claro ejemplo de este problema cuando se hace por gusto del dueño y no por una necesidad real del animal. “El abrigo o el carrito es por gusto nuestro, no por necesidad de ellos”, ha explicado, insistiendo en que para querer bien a una mascota es fundamental respetar su naturaleza y no tratarlo como a una persona.

Alamy Stock Photo Una joven acaricia a su perro galgo, con un abrigo acolchado rosa, mientras está sentada en un banco en la pasarela de Arganzuela en Madrid.

El peligro de tratar a un perro como a un humano

No se trata de quererlos menos, sino mejor" Jonay Alemán Profesional del adiestramiento canino en Canarias

El adiestrador ha recordado que los perros tienen necesidades diferentes a las humanas y que disfrutan más con actividades acordes a su naturaleza. Según Alemán, un perro siempre preferirá actividades como correr por el campo o ir a una playa canina que acompañar a sus dueños de compras, una actividad que no le aporta ningún beneficio.

Esta tendencia a la humanización ha llevado a una creciente permisividad en lugares como centros comerciales o museos. Un caso reciente es el de los museos de Tenerife, que permitirán la entrada a perros, gatos y hurones. Alemán se ha mostrado escéptico ante esta medida: “No sé cómo va a disfrutar el perro de un museo”, considerando que estas decisiones a menudo piensan más en el dueño que en el bienestar del animal.

El dilema de los espacios ‘pet-friendly’

La apertura de estos espacios obliga a que los animales estén mejor educados. Sin embargo, Alemán ha criticado que muchos lugares ‘pet-friendly’ imponen restricciones contradictorias, como el peso del animal. “Si está bien educado, adelante”, ha defendido, al tiempo que ha manifestado que comprende que haya personas a las que no les agraden los animales en ciertos entornos y que se debe respetar su espacio.

La clave: educación y respeto

Para certificar que un animal es apto para espacios públicos, Jonay Alemán ha propuesto implantar programas como el ‘Ciudadano Canino Ejemplar’, impulsado por la Asociación Nacional de Adiestradores. Este programa verifica la sociabilidad del perro a través de una serie de pruebas, garantizando que no molestará a otros usuarios.

Como aspecto positivo, el experto ha reconocido que “la gente se está preocupando más en educarlos”. Esta mayor concienciación sobre la educación canina es beneficiosa tanto para el animal como para el dueño, que, en palabras de Alemán, puede “disfrutar a su perro” en más situaciones y lugares.

En definitiva, el adiestrador ha querido dejar claro que la solución no es querer menos a los animales, sino entenderlos. “No se trata de de quererlo menos, sino de quererlo mejor”, ha concluido, explicando que un perro siempre preferirá 40 minutos de paseo a que le compren “un colchón de 2 por 2”.