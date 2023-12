Un ayuntamiento canario “explota” contra la Seguridad Social: el Ingreso Mínimo Vital, en peligro

Clima de tensión entre ayuntamiento y Seguridad Social en Canarias a costa del Ingreso Mínimo Vital. La alarma saltaba hace unos días cuando, algunos ejecutivos locales, como el de Mogán, en Gran Canaria, denunciaban que desde el órgano público se les reclamaba una relación de todos los ciudadanos que han reclamado el Ingreso Mínimo Vital durante los últimos tres años. Una información de la que no disponen y que, además, como denuncian, es competencia de la Seguridad Social, al referirse a una ayuda de carácter nacional.

La concejal de presidencia del ayuntamiento de este municipio gran canario, Tania Alonso, ha denunciado que, además de no disponer de este registro informativo, puede haber personas que hayan mejorado su situación y sigan cobrando la prestación: “Es imposible saberlo. A diario llegan muchísimas personas a solicitar prestaciones a nuestro ayuntamiento, y no solo por el Ingreso Mínimo Vital. Nosotros no somos trabajadores exclusivos de la Seguridad Social. Es imposible disponer de esta información, y menos cuando se reclama de años anteriores”.

Alonso, además, ha propuesto un modo de actuación: “De la misma manera que se notifica personalmente al usuario cualquier incidencia, también le pueden decir que acudan a su oficina a revisar sus condiciones para recibir el ingreso o, en su defecto, presentar cualquier documentación. Esto no debe pasar por el Ayuntamiento. No es nuestra competencia, ya que es un ingreso de carácter nacional”.









Un fallo administrativo que puede afectar a miles de personas

Este desacuerdo administrativo amenaza con dejar sin el único ingreso mensual a más de 64.000 canarios que lo reciben. Un sector de la población que casi refleja el 3% del total. De todos ellos, más de 36.000 son hombres y más de 27.000 son mujeres. La notificación de la Seguridad Social a los Ayuntamientos fue clara hace unas semanas, según ha confirmado Tania Alonso: en un plazo de mes y medio deben resolver la situación, de lo contrario, miles de personas pueden ver amenazado el cobro de esta prestación.