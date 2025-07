Las 5 recomendaciones de un experto para que tu hijo siga una correcta alimentación

La alimentación, y el día a día es importante y casi crucial para el presente, pero también para el futuro de muchos niños y niñas en Canarias. El 25,17% de las personas entre 2 y 17 años tiene sobrepeso en Canarias. Y si lo trasladamos a los niños y niñas entre 6 y 9 ese índice se dispara al 45,8%. Son datos que preocupan a nuestros equipos sanitarios, pero también a miles de familias que luchan por el bienestar de sus hijos.

María Santana es nutricionista. Nos da consejos de qué incluir en nuestras mesas para cuidar la alimentación de los más pequeños: “Es importante incluirlos en la mesa, incluirlos comiendo en familia, pero cada uno con sus cantidades y priorizando frutas, verduras, las legumbres. En el caso de los desayunos, puede ser un lácteo con una proteína. Y en las comidas, lo mismo, proteína, puede ser pollo, pescado, huevo, queso fresco, su ración de vegetales. Y bueno, en los hidratos de carbono, en forma de la papa, en canarias, como se dice, puede ser también los cereales integrales, como puede ser arroz, quinoa, etcétera”.

NO OBLIGAR

Santana recomienda no hay obligar a los niños y niñas a comer si no disponen de apetito para ello, al mismo tiempo que hay que racionar las comidas para ingerir una cantidad razonable de la misma. María Santana asegura que todo está bien en su justa medida: “No podemos obligar tampoco al niño a comer, porque si no rompemos esas señales interoceptivas internas del cuerpo del propio niño, pero no obligarles a comer si no tienen hambre. Hacérselo más fácil, al final a demanda, no digamos del propio chiquillo, la protección. Al final, pues lo que intentamos defender los nutricionistas en Canarias es flexibilidad, pero con moderación”.

Pixabay Verduras

FLEXIBILIDAD

Y en esto, lo importante también es no prohibir alimentos. Se puede comer de todo, explicando las consecuencias que trae abusar de ciertos tipos de alimentos: “No defendemos la restricción de ciertos alimentos, sino reducir la frecuencia de consumo. Si un día te apetece, con tus amigos comerte unas galletas, puedes comértelo sin problema y sobre todo no prohibir a los niños, sino explicar por qué la educación nutricional es súper importante y aquí entra en juego la figura del dietista-nutricionista”.

Postres

SEÑALES DE ALARMA

En caso de duda, sobre si el niño o niña está comenzando a sufrir sobrepeso o cualquier tipo de trastorno alimentario, hay que acudir al especialista: “Que sea él el que nos asesore o en el caso del médico que nos derive al dietista nutricionista si nos incluyen en la sanidad pública. También el papel fundamental en casa si vemos que está aumentando la frecuencia de consumo de alimentos, más picoteo, entra en juego también la educación por parte de las familias a sus hijos en relación con la actividad física y en ese aspecto intentar estimularlos a elegir un deporte que les guste y mejorar la calidad con la dieta”.