Antonio Machado: "No es culpa del escarabajo, soterrar siempre es más caro que las líneas áereas"

La compañía Red Eléctrica ha asegurado que soterrar el tendido eléctrico de la central Chira- Soria en Gran Canaria perjudica a un escarabajo endémico además de tener un impacto ambiental 23 veces mayor que la instalación prevista de 42 torres.

No coincide con esta opinión Antonio Machado, entomólogo que ha afirmado en ‘La Mañana en Canarias’ con Mayer Trujillo que “la instalación de una línea aérea es más económica que si se soterra”. Machado ha reconocido que hay determinadas zonas donde la defensa del paisaje hace que valga la pena el soterramiento, pero ha apuntado que no le echen la culpa al escarabajo para no enterrar el tendido.

En esta línea, el experto ha añadido que los escarabajos de la cumbre, como es Chira- Soria, no están amenazados y no cree que se trate de una especie protegida. Machado ha precisado que esto sí ocurre con los escarabajos que viven en las costas de la isla de Gran Canaria.

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Molares, que ha apuntado que sin atender a cuestionamientos técnicos, “prefiere soterrar”.

El proyecto tiene un coste total de 390 millones de euros y la finalización prevista es para 2025.