Una fiesta ilegal en una zona volcánica, nuevo atentado medioambiental en Fuerteventura

Un grupo de jóvenes organizó durante el fin de semana una fiesta ilegal en un espacio protegido en Fuerteventura. El lugar escogido fue la caldera del Caletón Hondo, en Los Lajares, uno de los 13 espacios naturales y protegidos que tiene la isla.

Varios DJ pincharon música con grandes altavoces y grabaron el evento, que fue difundido en las redes sociales. Una situación que suscitado muchas críticas y denuncias por parte de los vecinos de la zona que exponen que no hay vigilancia suficiente por parte de agentes específicos para frenar lo que consideran “un atentado medioambiental”.

???? Un grupo de jóvenes organizó este fin de semana una 'rave' en Calderón Hondo de La Oliva, un espacio protegido



?? Los jóvenes pusieron unos altavoces, una mesa de mezclas y pincharon música



Los "promotores" de la fiesta lograron una gran concurrencia

De hecho, el Cabildo de Fuerteventura ha iniciado los trámites para identificar a los responsables de haber organizado una fiesta y los agentes de medioambiente se encuentran realizando las diligencias correspondientes para localizarlos.



"Los agentes, en colaboración con Policía Local y Guardia Civil, tratarán de determinar responsabilidades ante lo que parece ser una fiesta organizada y difundida a través de redes sociales en un espacio tipificado como suelo rústico, especialmente protegido, según el Plan Insular de Ordenación y de los Recursos Naturales de Fuerteventura", exponen desde el ejecutivo insular.

Desde al ayuntamiento de la Oliva ya han identificado a la promotora del evento

En Herrera en COPE Canarias ha estado David Fajardo, el concejal de Turismo y medioambiente de La Oliva. Dice que ya han logrado identificar a la promotora del evento y que van a sancionarla.

Cuenta que fue “gracias a los vecinos que estaban muy indignados, pudimos recabar la información necesaria para que los agentes pudiesen iniciar la investigación.

“Lo que han hecho es aglomerar a gente en la cumbre de una montaña protegida para hacer una fiesta. Esta publicidad es precisamente la que no queremos, porque estoy seguro de que lo han hecho por ignorancia y no intencionadamente. Pero se debe multar a que cometen infracciones y esta sanción debe ser ejemplar, porque el territorio sensible que es como este caso la montaña Colorada no puede ser amenazada, ni se pueden reírse esta manera por locales, ni por los turistas”, añade.

David Fajardo asegura que hay 13 espacios naturales protegidos y es la isla con el territorio más extenso. “Hemos visto atentados medioambientales en diferentes islas de nuestro archipiélago y son modas que afortunadamente acaban desapareciendo, pero se revierten con sanciones. No llegamos a todas las infracciones que se cometen, porque no podemos tener un agente en cada lugar vigilando”

El concejal de Turismo cuenta que a partir de abril van a recuperar a siete agentes locales en la localidad. “Dos de ellos, van a estar destinados específicamente para la unidad de medioambiente haciendo labores de vigilancia y esperan que, con un cuerpo específico, se corrijan muchas cosas de las que ahora se hacen mal”.

David Fajardo expone que desde su concejalía de Turismo, su principal hoja de ruta es que “todo redunde en el medioambiente. No existe una cartelería con información turística y medioambiental, con las prohibiciones y sanciones que nos podemos afrontar si no somos respetuosos con la tierra. Es importante que la señalética se exponga a los turistas para que respeten lo nuestro",

Concluye destacando que “para cuidar el turismo debemos ser fuerte con el medioambiente porque nuestro paisaje y territorio está en peligro. Debemos informar a los locales, a los residentes ya los que nos visitan, para que cuiden su espacio. Es decir, informar sobre las sanciones a los que se pueden afrontar si no hacen un buen uso de nuestro territorio”.