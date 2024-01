Tiendas de campaña dentro de un coworking como alojamiento vacacional en Lanzarote

Un turista que alquiló una habitación compartida en Arrecife ha denunciado a COPE Lanzarote que cuando llegó al establecimiento se encontró con un local repleto de tiendas de campaña.

Cuenta que en el momento que reservó el alojamiento no tenía constancia de que estuviese reservando una tienda de campaña dentro de un espacio coworking, lugar de trabajo compartido. La noche le costó 25 euros y cuando acudió al lugar le llamó la atención la cantidad de casetas que estaban repartidas por una zona del local.

En COPE Lanzarote hemos hablado con Elisabeth Merino, concejala de Turismo del ayuntamiento de Arrecife. Asegura que es una situación que no se puede permitir en el archipiélago, porque esto no es el tipo de turismo que quieren ofertar en la isla.

“Por la información que se publica esa plataforma puede estar ofreciendo una información totalmente engañosa a los turistas, por lo tanto, toda actividad alojativa tiene que ser sujeta a una autorización previa que otorga el Cabildo y el Gobierno de Canarias”, añade.

Concluye señalando que desde la ayuntamiento de Arrecife “instamos al servicio de inspección del Gobierno de Canarias a que actúe. Este no es el modelo de actividad turística que deseamos para la capital y Lanzarote”.

Tienen un cartel colgado avisando a los turistas “que no se den explicaciones a los vecinos”

Este turista contactó a Biosfera Digital, porque estaba escandalizado por lo que se encontró dentro del coworking. De hecho, denunció a través de un vídeo que era un local comercial con muchas casetas de campaña y baños compartidos.

Dice que cuando le dieron la dirección del alojamiento, era otra diferente y cree que es una práctica que realizan los propietarios “para despistar”.

Además, expone que le ha llamado verdaderamente la atención un cartel que estaba colgado en una parte dentro del local. En ella se podía leer una advertencia que hacían sobre los vecinos: "No se debe dar explicaciones a los vecinos y personas de fuera sobre este coworking. Los vecinos no quieren turistas. No permita que entren al local. No son amigos".

En los comentarios del anuncio de este establecimiento hemos podido comprobar que el alojamiento también ofertaba tiendas de campaña en la azotea del local. El usuario, que colgó las fotografías, expresó que estaba a disgusto por este alojamiento, ya que como le ocurrió alturista que denunció los hechos en COPE Lanzarote, él también reservó una cama en una habitación y no en una tienda de campaña.

El huésped británico Jukub dejaba este mensaje en Booking: "Las instalaciones de la cocina no funcionaban, la tienda (estaba reservando una habitación) tenía un agujero y era pequeña. Apenas pude entrar, la luz del inodoro y la ducha no funcionaban también, mientras que al tirar de la cadena, el agua del inodoro se escapaba del fondo de la vasija".

Esta denuncia se llevó a cabo en noviembre del pasado año. Este turista británico asegura que ha quedado muy insatisfecho con los servicios que se ofertaban en este local. Esto es un ejemplo de un tipo de turismo que "Canarias no necesita y no quiere".